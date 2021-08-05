郭台銘疫苗催貨進度曝光　12歲女兒上國ㄧ也到捷克打了BNT

▲郭台銘赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘7月12日才成功與台積電聯手簽約買下1千萬劑BNT，4日晚間在臉書自曝前往歐洲捷克布拉格接種BNT，還特別寫下「#催貨進行式」。據了解，BNT最快將於9月初到貨，首批約150至200萬劑，指揮中心屆時將開放校園接種。

郭台銘3日晚間在松山機場被捕捉到乘坐私人飛機前往歐洲，他帶著妻子曾馨瑩和即將要上國一的12歲女兒前往捷克。除了接種BNT之外，郭台銘也透露此行是「#催貨進行式」，替台灣爭取更快得到貨時間。

據了解，BNT最快將於9月初到貨，但也可能因我方特別要求標籤重製的關係，延後至9月底。不過，BNT皆由德國原廠生產，並直送台灣，確保疫苗品質符合疾管署及相關法規要求。

在這次的歐洲接種疫苗行程，郭台銘表示，原本以為會去醫院或診所，沒想到竟然被帶到一個Shopping Mall；他選擇Pfizer-BNT，收費大約35美元，不算不合理，更何況是提供了極好的注射體驗，過程約20分鐘，在Shopping Mall裡休息30分鐘即可離開，結束後發一張歐盟通用的証明、應該效用可以通行世界。

郭台銘也反思台灣疫苗現況，他指出，在台灣疫苗施打仍然完全依靠醫療體系，相關醫療院所的壓力也很大，只用醫生看病人的角度來看待疫苗接種、也讓人們感到心情很沉重。

郭台銘感嘆，台灣目前疫苗到貨量仍然不足，談體驗或許有人會說想太多，但還是能借鏡捷克的施打經驗，給我們更多思考，將來能讓台灣疫苗接種更人性化，更親善，體驗更好。