美國願助台灣抵抗中國軍事威脅　外交部表達由衷謝意

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

有關美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日表示，中國以軍事動作脅迫台灣人民，美國將助台強化抵抗威脅的能力。對此，外交部發言人歐江安回應表示，外交部感謝奧斯汀部長重申美國對台灣的支持及安全承諾，並對拜登政府月前及時捐贈我國250萬劑疫苗，再次表達由衷謝意。

奧斯汀上任後首度訪問新加坡，27日晚間在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，強調美國與盟友、夥伴的合作關係，以及提倡開放、自由的區域。

奧斯汀發表演說時強調，中國脅迫台灣人民，美國將堅守《台灣關係法》相關承諾，與台灣合作強化其自我防衛能力，並提及美國在過去兩個月內已提供包含台灣在內等區域夥伴共4000萬劑疫苗。

對此，歐江安表示，外交部感謝奧斯汀部長重申美國對台灣的支持及安全承諾，並對拜登政府月前及時捐贈我國250萬劑疫苗，再次表達由衷謝意。

歐江安指出，拜登政府上任以來，持續展現對我國的強勁支持，除多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時馳援我國疫苗。

歐江安說，台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，我國政府將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平、穩定做出貢獻；未來我方也將繼續在既有的深厚基礎上，穩健深化台美合作夥伴關係。