　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國願助台灣抵抗中國軍事威脅　外交部表達由衷謝意

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

有關美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日表示，中國以軍事動作脅迫台灣人民，美國將助台強化抵抗威脅的能力。對此，外交部發言人歐江安回應表示，外交部感謝奧斯汀部長重申美國對台灣的支持及安全承諾，並對拜登政府月前及時捐贈我國250萬劑疫苗，再次表達由衷謝意。

奧斯汀上任後首度訪問新加坡，27日晚間在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，強調美國與盟友、夥伴的合作關係，以及提倡開放、自由的區域。

奧斯汀發表演說時強調，中國脅迫台灣人民，美國將堅守《台灣關係法》相關承諾，與台灣合作強化其自我防衛能力，並提及美國在過去兩個月內已提供包含台灣在內等區域夥伴共4000萬劑疫苗。

對此，歐江安表示，外交部感謝奧斯汀部長重申美國對台灣的支持及安全承諾，並對拜登政府月前及時捐贈我國250萬劑疫苗，再次表達由衷謝意。

歐江安指出，拜登政府上任以來，持續展現對我國的強勁支持，除多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，對台承諾「堅若磐石」，並積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時馳援我國疫苗。

歐江安說，台灣作為美國在印太區域的緊密夥伴，我國政府將持續強化自我防衛能力，為台海及區域和平、穩定做出貢獻；未來我方也將繼續在既有的深厚基礎上，穩健深化台美合作夥伴關係。

ET快訊
看莊智淵比賽歸懶趴火！　他怒飆2戰犯「羞辱戰士」：去你的相忍
柔道女將準備登場　下秒「教練猛甩2巴掌」網全氣炸！她親曝原因
保護力最佳疫苗曝　高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看
陸羽球選手對南韓場上「髒話連發」！　微博網友稱：優美中國話
東奧摩洛哥拳手不甘落下風　竟拐氣「咬對手耳朵」畫面曝
日桌球張本智和16強輸球「在全場亂吼」！　日網看不下去：沒水
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

「連蹭都不會！」　各黨立委搞錯選手名字與項目遭網友狠酸

蔡英文帶頭打高端疫苗　羅致政：林為洲應回頭要求江啟臣

民進黨團：「中華台北」是被迫接受的矮化安排　不能視為理所當然

17萬人意願登記！中央僅配發「近6萬劑疫苗」　北市急調撥嘆：震撼教育

美國願助台灣抵抗中國軍事威脅　外交部表達由衷謝意

讚莊智淵運動家精神　侯友宜：在國人心中早已拿下金牌！

高嘉瑜登記施打高端疫苗　「讓台灣生技產業被世界看見」

疫情重創餐飲業　市議員籲陳其邁爭取組「外送平台國家隊」

羅致政：民進黨團尊重立委打疫苗的選擇　「國民黨不要抹黑國產」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

「連蹭都不會！」　各黨立委搞錯選手名字與項目遭網友狠酸

蔡英文帶頭打高端疫苗　羅致政：林為洲應回頭要求江啟臣

民進黨團：「中華台北」是被迫接受的矮化安排　不能視為理所當然

17萬人意願登記！中央僅配發「近6萬劑疫苗」　北市急調撥嘆：震撼教育

美國願助台灣抵抗中國軍事威脅　外交部表達由衷謝意

讚莊智淵運動家精神　侯友宜：在國人心中早已拿下金牌！

高嘉瑜登記施打高端疫苗　「讓台灣生技產業被世界看見」

疫情重創餐飲業　市議員籲陳其邁爭取組「外送平台國家隊」

羅致政：民進黨團尊重立委打疫苗的選擇　「國民黨不要抹黑國產」

陳彥博創作郭婞淳加碼再畫謝淑薇　網笑：讓我們歡迎超馬畫家

疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

愛迪達南西商圈潮店bye　12年穩租貢獻房東近億收入

國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

「連蹭都不會！」　各黨立委搞錯選手名字與項目遭網友狠酸

對焦更快畫質更好　SONY新一代vlog相機ZV-E10加入Alpha陣營

金融3業「降級」視疫情回歸辦公　逾半數採異地備援、WFH

郭婞淳、戴資穎「光榮時刻」登東奧官方IG　網友狂刷國旗留言

餵毛孩吃止痛藥恐引發「中毒性肝炎」　他沉重呼籲：勿自己當醫生

下午3點就看林昀儒　桌球男單8強大戰歐洲新星

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠　8月1日暫停施打

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

高端疫苗湧入43萬人登記施打　7.2萬人「非高端不打」

桃園市議會通過市民普發5千元　鄭文燦說尊重

賴清德讚莊智淵：33年桌球路始終如一

陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　真相：還有團體賽

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　健保卡照片曝光

新北公布1確診最新足跡　家樂福超市待30分鐘

前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對個人造成極大傷害

吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

台灣超過100位政要LINE遭駭　遭疑是內神通外鬼

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

【即時民調】請問，您覺得六都首長哪位疫表現最好？

吳思瑤哭了！寫錯郭婞淳名字被罵爆　「下次再錯就切腹」

更多熱門

相關新聞

大陸嗆美「台灣主權屬中國」　外交部批：悖離事實

大陸嗆美「台灣主權屬中國」　外交部批：悖離事實

中國國務委員兼外交部長王毅26日在天津會見美國國務院常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），會中多次談及台灣議題。對此，外交部發言人歐江安27日回應表示，對於美方持續關切中方向台灣挑釁行為，重申台海和平穩定的重要性，外交部對此表達誠摯感謝，至於中國官員主張台灣主權屬於中國的說法，不僅悖離事實與國際認知，更違反台灣人民的集體意志。

美國會跨黨派提案促國民兵與台合作　外交部感謝強勁支持

美國會跨黨派提案促國民兵與台合作　外交部感謝強勁支持

美日韓三邊會議強調台海和平　外交部：感謝關注區域穩定

美日韓三邊會議強調台海和平　外交部：感謝關注區域穩定

快訊／吳釗燮：立陶宛是歐洲第1個以台灣為名的代表處

快訊／吳釗燮：立陶宛是歐洲第1個以台灣為名的代表處

LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

LIVE／台灣在立陶宛成立代表處！　外交部長10：00說明記者會

關鍵字：

歐江安

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

偷吃「小模級」藥廠業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

吞止痛藥用命拼獎牌　網：敬佩！

喊擊敗中國　張本還沒碰到就掛了

更多

最夯影音

更多
郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面