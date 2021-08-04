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女富商開車停飯店聚餐…4年後才想起：我還有輛賓士！　結局神展開

▲▼賓士車忘在飯店裡面。（圖／翻攝《封面新聞》）

▲賓士車忘在飯店裡面，一停就是4年。（圖／翻攝《封面新聞》）

記者柯振中／綜合報導

有錢人的生活就是這麼樸實無華！四川成都一名女子4年前與朋友聚會，開著賓士休旅車到場，沒想到離開時把車子忘在飯店停車場，一停就是4年，直到最近飯店報警，女子才想起來，原來自己還有輛賓士車。

根據《封面新聞》報導，成都高新區芳草街派出所近日接獲報案，當地一間飯店經理前來告知，店內停車場有量賓士休旅車，一停就是4年，且完全沒有動過。

警方感到相當疑惑，也十分重視，懷疑可能是「僵屍車」，立刻聯繫交通警察部門，透過車牌調查。不過，過程並非相當順利，由於車主的電話已經變更，沒辦法聯繫上，員警只能與外地警方聯絡，聯繫車主的丈夫，最後才真正找到人。

▼原來女車主吃完飯，直接忘記自己有輛賓士車。（圖／翻攝《封面新聞》）

▲▼賓士車忘在飯店裡面。（圖／翻攝《封面新聞》）

經過了解才知道，原來車主是名女子，並非本地人，當時是開著車來找朋友聚會、喝酒，因為酒後意識不太清醒，被朋友直接送回家裡。後來女子生意繁忙，加上名下有好幾輛車，直接就把這輛賓士給忘了。

不過，飯店業者還以為，是某位長住客戶停放的車輛，因此三不五時就幫車子保養、清潔。直到2021年7月，飯店停車場要進行裝潢，發現車輛還停在原地，經理才趕緊打電話去報警。

女車主一開始聽到消息，感到難以置信，根本不記得4年前有開車來成都，後來清點名下的車輛，才確認真的少了輛賓士越野車。

原先產生的停車費用高達5萬元（人民幣，下同，約新台幣21萬元），但女車主不願支付，最後雙方經過協調，女車主支付飯店方6,000元（約新台幣2萬5,767元）的停車費，才終於讓事件落幕。

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