盼美國再捐疫苗？苗博雅：台灣也沒付出這麼多「很多人反對萊豬」

▲針對美國是否會再援助疫苗，苗博雅認為「台灣也沒有付出這麼多」。（圖／新聞面對面YT）

記者邱晟軒／綜合報導

第四輪疫苗7月30日至8月6日開打，共有144萬人收到簡訊，但目前疫苗庫存量僅剩百萬劑，許多民眾擔憂還沒打到就「斷貨」。對此，知名主持人謝震武昨（3日）表示，若美國再捐疫苗給台灣，對小英政府聲望會有很大的幫助，「但現在為什麼不這樣幹？」台北市議員苗博雅則認為，「不是說要多少就有多少，因為台灣對美國的付出，也沒有付出到這麼多。」

針對國內新冠疫苗可能在8月中面臨斷炊，謝震武昨在《新聞面對面》節目中特別指出，如果台灣疫情失控，或是因為疫苗不足的話，會導致國內政治上出現問題，「所以若是這樣的話，疫苗就應該源源不絕供應給我們，尤其在這個節骨眼，當大家都在望疫苗如大旱之甘陵，若這時候美國說再捐疫苗給台灣，對小英政府聲望會有很大的幫助，但為什麼現在不這樣幹？現在才是最需要疫苗的時候。」

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▲針對美國是否會再援助疫苗，苗博雅認為「台灣也沒有付出這麼多」。（圖／新聞面對面YT）

對此，台北市議員苗博雅回應，「疫情到底嚴不嚴重，它其實是一個相對性，以過去一年半，台灣沒有疫情的狀況來講，5月這一波疫情，在台灣人看來就是非常嚴重，但對於國外爆成那個樣子來講，他們看台灣的疫情就會覺得差太多。」

苗博雅指出，「所以其實對於美國有一個壓力是，它有全世界各地盟友，如果它今天只對台灣特別好，別的國家會不會說話？這都是需要考量的，原本美國只打算送台灣不到100萬劑，後來加到了250萬，不過後頭還有越南與日本等國家需要攏絡。」

苗博雅認為，若這時候要求美國從250萬劑疫苗加到500萬劑，那以別的國家疫情狀況，是不是要送5000萬劑疫苗？所以在這些方面上，美國自己會有一個調控，「不是說要多少就有多少，因為台灣對美國的付出，也沒有付出到這麼多，我坦白講對不對，現在美國FDA通過萊萊克多巴胺豬肉要賣到台灣，很多人也反對，所以在美國一定要抓一個平衡點。」

指揮中心公布最新第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人，從8/5上午10點開放預約，8/11開始接種。