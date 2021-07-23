明星高職設疫苗施打站　全校學生接「返校通知」怕群聚！校方回應了

▲大安高工是台北市政府設置的疫苗接種站之一。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者許展溢／台北報導

全台各級學校早已停課，目前更是三級警戒期間，為台北市政府設置疫苗接種站之一的台北市大安高工，爆學生、家長不滿校方要求「返校打掃」，且之前學校有2名確診案例，怕有染疫風險。學校今（23日）對此回應，沒有強迫學生一定要返校。

學校受訪強調「沒有要求返校打掃」，只是配合教育局7月12日規劃讓學生回校取物，進行分流的應變措施，因學生從5月之後就都沒回學校，為了讓有需要的學生拿重要的東西，才有此規劃。

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學校說明，接種站設置任務7月15日就結束，規劃學生返校是7月16日至今天，維持一週，全採分流，每班有規劃固定時段，雖是全班通知，但是為了掌握人流，且打疫苗的位置跟教室等動線都沒有重疊。另外，對於之前學校有確診案例，目前校園沒有什麼狀況，都很安全。

▲大安高工跟教育局都強調，沒有強迫學生一定要返校。



教育局副局長陳素慧指出，關於學生返校拿取東西，確實12日有發公文給學校參考，主要是當時指揮中心有條件放寬部份管制，因此希望學生要拿東西之前必須依照指引，以本人為原則、戴口罩並實名制，「也不能強迫學生返校」。

陳素慧說，學生返校也要提早，不能在外群聚，除分流，時間愈短愈好，最好不要超過1小時，規劃不同樓層，隔出空間，因大安高工是7月28至30日大學指考試場之一，必須清空教室，若學生真的不願意回校，也會幫忙將物品拿出。