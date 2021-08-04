漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

▲漁業署呼籲，考量盧碧持續發展，請漁民朋友隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊。（圖／ ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

中央氣象局發布今年第九號颱風盧碧海上颱風警報，颱風暴風圈明日進入台灣海峽與東沙島近海，星期五離台灣最接近，漁業署提醒，颱風向東北移動，請在台灣西南海面及巴士海峽海面航行與作業船隻應嚴加戒備，並加強收聽最新天氣動態，儘速進港避風或駛離颱風路徑。

漁業署指出，根據氣象局發布颱風消息，盧碧中心位置在北緯 21.2 度，東經 115.5 度，以每小時10公里速度，向東北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑60公里。

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漁業署表示，低窪地區的養殖漁民，要落實魚塭岸壁鞏固與排水設施疏通及加強巡視水閘門、養殖備用水源整備，及檢修備用發電機正常運作並添足用油；必要時請於塭堤加設防護網，及作好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。

漁業署提到，已通知相關漁港管理機關加強漁港區域內公共設施之防護、疏通水溝等防災整備作業，對進港避風漁船完成停泊安排，請船主加強港區漁船纜繩固定，同時要求各區漁會對魚貨直銷中心、漁會辦公處所等一般設施及消費地魚市場，亦作好防災措施。

漁業署強調，為防止漁港因浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道，請相關漁港管理機關準備攔阻設施適時佈設，並備妥相關搶通（修）設備機具，以備儘速搶通。

漁業署最後呼籲，考量盧碧持續發展，請漁民朋友隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊，作好防災整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。如有災害損失，請依災害緊急通報作業規定通報所在地公所，並隨時與漁業署及各直轄市、縣市政府保持聯繫。