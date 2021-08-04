盧碧暴風圈侵襲率出爐　西部「威脅很大」防強風致災降雨

▲盧碧颱風生成。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局宣布，原位於廣東海面的熱帶性低氣壓，已於今天（4日）上午8時增強為今年第9號輕度颱風「盧碧」。而氣象局最新盧碧7級風暴風圈侵襲機率也出爐。

根據氣象局最新資料，未來120小時內受颱風7級風暴風圈通過機率，以金門縣45%最高，其次依序為連江縣35%、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣各22%，台北市、基隆市各21%、苗栗縣20%、宜蘭縣18%、台中市16%，其餘縣市都在2至15%。

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▼最新盧碧路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▲▼盧碧7級風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周四到周六受到颱風本身或外圍環流影響，中南部下雨更明顯、時間更久，山區和平地都有大雨或豪雨發生機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預報員劉宇其指出，有可能在今天下午到傍晚發布海上颱風警報，若颱風路徑和強度沒太大變化，也可能在周四下午對澎湖、金門、馬祖發布陸上颱風警報。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，盧碧逐漸靠近台灣，預計掠過中國福建沿岸或穿越台灣海峽，通過台灣北部近海，周四至周日盧碧環流加上強勁西南風雙重影響，西部地區容易下大雨、颳強風，甚至有機會出現致災性強降雨。

「台灣颱風論壇」說，盧碧這樣的走法，即使沒有直襲台灣陸地，但在沒有山脈屏障保護下，對「西部地區」來說威脅很大，風雨少不了，提醒大家提高警覺，澎湖、金門、馬祖、西部沿海地區更要做好防護措施！

▼「台灣颱風論壇」分析颱風動向。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

