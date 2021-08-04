盧碧最快上午生成　各國模擬圖曝！3可能路線這條威脅加劇

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，廣東海面的熱帶性低氣壓，氣象局及各國皆認為最快今天（4日）將發展成颱風，他分析其未來三條可能路徑。而最新各國模式模擬路徑圖也曝光。

▲台灣位於低壓帶內。（圖／氣象局）

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓未來沿著福建近海向東北進入北部海面，一旦成颱，即符合發布台灣海峽海上警報及金、馬陸上警報的條件；但若偏向預測路徑的左側登陸大陸，發布警報的條件就改變，但西南季風對迎風面降雨的威脅仍然存在；若偏向預測路徑的右側，則視偏離的程度，台灣陸地受西南季風的威脅將加劇。

▲▼最新歐洲模式系集模擬（上圖）及美國GEFS系集模式（下圖）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」、tropicaltidbits）

▼各國模式模擬兩個熱帶低壓未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



吳德榮說，氣象局路徑潛勢預測圖的紅框，以及歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖，即顯示此熱帶低壓路徑不確定性，需密切觀察！另一熱帶低壓在台灣東方海面，亦有發展成颱風的趨勢，預測向北北東轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。



吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，今至下周一西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…），迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；周四至周六颱風動向為天氣變化的關鍵，應密切觀察；由於迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥地區防淹水。



吳德榮進一步分析，下周二、下周三太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，致使西南季風逐漸北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率，其降雨時間明顯縮短，影響範圍亦逐日縮小，但降雨強度未減弱，仍需注意；背風面北部、東半部在未降雨前，皆是高溫、炎熱的天氣。

▲▼兩個熱帶低壓的路徑潛勢預測圖，其中廣東海面的熱帶低壓將影響台灣天氣。（圖／氣象局）



氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周四到周六受到熱帶性低氣壓或颱風本身或外圍環流影響，中南部下雨更明顯、時間更久，山區和平地都有大雨或豪雨發生機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢發生機率。

張承傳分析，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，最快今上午有機會成颱，預估未來沿著福建沿海北上機率比較大，周四到周六影響台灣最明顯；由於路線走台灣海峽偏西側，若成颱，最快傍晚後有機會對台灣海峽發海上警報，而金門、馬祖也可能在陸上警報範圍內，至於陸警與否，要看它後續移動方向。

張承傳表示，由於該熱帶低壓周圍都是陸地，發展條件和環境沒那麼好，若成颱基本上強度是輕颱。至於在琉球南方海面也有一個熱帶低壓，他指出，快的話今也有機會成颱，但往日本過去，對台灣沒什麼影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴），以及今年第10號颱風「銀河」（Mirinae，南韓提供，指銀河）。

▼目前台灣附近有兩個熱帶性低氣壓，分別位於廣東海面及琉球南方海面。（圖／翻攝RAMMB）