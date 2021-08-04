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3低壓繞台！注意「準盧碧」2件事　降雨熱區曝明起3天最近

天氣圖。（圖／氣象局）

▲目前台灣附近有兩個熱帶性低氣壓，分別位於廣東海面及琉球南方海面。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（4日）表示，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，要特別注意兩件事，第一是該熱帶低壓今天就有機會增強為輕度颱風，且因為距離很近，相當有可能成颱就發布海上颱風警報；第二是雖路徑還有變數，但在這個大方向下，無論怎麼走，都還是有機會在周四到周六，為台灣帶來顯著的西南風挾水氣。

賴忠瑋指出，今天台灣持續受到低壓帶及西南風影響，南部容易有陣雨，北部和東部則是多雲時晴，有局部短暫陣雨或午後雷陣雨，中部上午以晴時多雲為主，但是也要留意有局部零星短暫陣雨及山區的午後雷陣雨；提醒您今天出門都要記得攜帶雨具，尤其中午過後降雨機率高，雨勢也不小。

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賴忠瑋說，今天台灣還是在季風低壓的範圍內，而且有三個低壓中心在台灣周圍，包含北部海面到馬祖附近有一個低氣壓中心，東邊的琉球南方海面石垣島附近有一個熱帶性低氣壓，以及廣東南方海面還有一個熱帶性低氣壓。

▼台灣附近有三個低壓中心。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋表示，雖然今天西南氣流帶來的水氣，不見得像周末期間那麼多，不過低壓環境仍然帶來不穩定的天氣，西南風迎風面的南部仍然容易有較多的累積雨量；北部和東北部則要留意，東邊和北邊的低壓外圍環流帶來的陣雨。

賴忠瑋分析，三個低壓中，北邊和東邊的低壓距離台灣最近，但是較沒威脅，北邊的低壓未來會逐漸往西朝福建移動，東邊的熱帶性低氣壓也會逐漸朝東北方向移動遠離台灣。

賴忠瑋提醒，最遠的廣東海面熱帶性低氣壓，未來則會朝東北方向移動，可能緊貼著廣東、福建海岸線北上通過台灣海峽，在周四到周六時最接近台灣；不過，路徑的變數還很大，可能提早北轉登陸福建或廣東，也有可能路徑偏東直接影響台灣。

賴忠瑋指出，針對廣東海面的熱帶性低氣壓，要特別注意兩件事，第一是這個熱帶性低氣壓今天就有機會增強為輕度颱風，而且因為距離很近，相當有可能成颱就發布海上颱風警報。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼兩個熱帶低壓的路徑潛勢預測圖，其中廣東海面的熱帶低壓將影響台灣天氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋說，第二是雖熱帶低壓路徑還有變數，但在這個大方向下，無論怎麼走，都還是有機會在周四到周六，為台灣帶來顯著的西南風挾水氣，雖路徑還是會影響西南風的強度和水氣量，不過中南部仍容易有旺盛的對流雲系及明顯的雨勢，中北部及東北部也容易有陣雨或午後雷雨。

氣象局長鄭明典在臉書貼出最新天氣圖表示，台灣被3個小低壓環繞，一些些擾動，這些小低壓外圍雲系就可能影響台灣，強對流發生的機率很高！當然有兩個小低壓已經被標示為TD，那是熱帶性低氣壓的意思，都有機會增強為颱風，未來幾天就是要關心這些低壓的消長。

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周四到周六受到熱帶性低氣壓或颱風本身或外圍環流影響，中南部下雨更明顯、時間更久，山區和平地都有大雨或豪雨發生機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢發生機率。

張承傳分析，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，最快今上午有機會成颱，預估未來沿著福建沿海北上機率比較大，周四到周六影響台灣最明顯；由於路線走台灣海峽偏西側，若成颱，最快傍晚後有機會對台灣海峽發海上警報，而金門、馬祖也可能在陸上警報範圍內，至於陸警與否，要看它後續移動方向。

張承傳表示，由於該熱帶低壓周圍都是陸地，發展條件和環境沒那麼好，若成颱基本上強度是輕颱。至於在琉球南方海面也有一個熱帶低壓，他指出，快的話今也有機會成颱，但往日本過去，對台灣沒什麼影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴），以及今年第10號颱風「銀河」（Mirinae，南韓提供，指銀河）。

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