1圖看「3個小低壓環繞台灣」　鄭明典：2個可能成颱強對流機率高

▲鄭明典貼出最新天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，台灣附近有兩個熱帶性低氣壓，分別位於廣東海面及琉球南方海面，氣象局預估，今天（4日）都有機會成颱。氣象局長鄭明典也分析台灣附近的低壓帶。

鄭明典今在臉書貼出最新天氣圖表示，台灣被3個小低壓環繞，一些些擾動，這些小低壓外圍雲系就可能影響台灣，強對流發生的機率很高！

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鄭明典說，當然有兩個小低壓已經被標示為TD，那是熱帶性低氣壓的意思，都有機會增強為颱風，未來幾天就是要關心這些低壓的消長，現在有點是在三不管地帶。

▼台灣被3個小低壓環繞。（點圖可放大／氣象局）



▲▼兩個熱帶低壓的路徑潛勢預測圖，其中廣東海面的熱帶低壓將影響台灣天氣。（圖／氣象局）



天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書提到，一醒來，台灣東北方的低壓已經發展成為熱帶性低氣壓了，近期東亞的環境有點複雜，變動度也高，2、3天之後的環境的不確性也增高，大家要有點耐心。

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周四到周六受到熱帶性低氣壓或颱風本身或外圍環流影響，中南部下雨更明顯、時間更久，山區和平地都有大雨或豪雨發生機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢發生機率。

張承傳分析，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，最快今上午有機會成颱，預估未來沿著福建沿海北上機率比較大，周四到周六影響台灣最明顯；由於路線走台灣海峽偏西側，若成颱，最快傍晚後有機會對台灣海峽發海上警報，而金門、馬祖也可能在陸上警報範圍內，至於陸警與否，要看它後續移動方向。

張承傳表示，由於該熱帶低壓周圍都是陸地，發展條件和環境沒那麼好，若成颱基本上強度是輕颱。至於在琉球南方海面也有一個熱帶低壓，他指出，快的話今也有機會成颱，但往日本過去，對台灣沒什麼影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴），以及今年第10號颱風「銀河」（Mirinae，南韓提供，指銀河）。