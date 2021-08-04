陸拒收印度1千貨櫃冷凍蝦　指驗到新冠病毒反應

▲大陸對進口冷凍產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度《經濟時報》31日報導，中國大陸稱在來自印度的冷凍蝦包裝上檢測到新冠病毒陽性反應，因此拒絕接收1000個貨櫃的冷白蝦。對此，印度已經提出抗議，稱中國的指控沒有「科學根據」，並且也沒有公布相關的檢測報告。

報導指出，印度是世界上最大的蝦類出口國，中國則是印度海產品的第二大進口國，其中超過46%的產品為冷凍蝦。這場貿易爭端從去年11月就開始，當時中國對印度實施了動植物檢疫限制措施，並與世界貿易組織進行了磋商。

不過，事態又在上周進一步升級，中國拒絕接收1000個貨櫃的冷凍蝦，稱在包裝上檢測到了新冠病毒陽性反應。

報導提到，印度海洋產品出口發展局（MPEDA）已就此事向世界貿易組織提出抗議，稱中國的指控缺乏科學根據，並且也沒有公布相關的檢測報告。

中國大陸海關總署7月31日曾宣布，因從進口自印度5批次凍南美白蝦的6個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，即日起暫停接受印度水產品生產企業M/s. Kondiya Fresh Foods、M/S.NINANS PVT LTD在內4家的產品進口申報一週；自8月5日起繼續暫停接受印度水產品生產企業M/s. Ghan Marine Products的產品進口申報一周。