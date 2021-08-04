上海浦東機場工人確診Delta變種病毒　疫調發現與南京疫情無關

▲上海浦東機場工作人員感染Delta變種病毒成南京疫情外的本土確診案例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海2日出現1例新冠肺炎Delta變種病毒本土確診者，為浦東機場貨運區外航貨機服務人員。經過當地疾控中心疫調後發現，這名本土確診案例發病前14天未接觸過外省市相關病例、無症狀感染者和密接者，發病前14天內也無中高風險地區旅居史及進口冷鏈物流接觸史，推斷感染源或由境外輸入病毒污染的環境引起。

▲上海浦東機場工作人員確診，相關地區防疫升級。（圖／CFP）

《央視》報導，上海市疾控中心已經基本完成8月2日上海新增本土病例的流行病學調查和基因測序工作。經調查發現，病例在7月22日至23日中曾有在污染環境中解開防護服等高風險行為，「發病時間符合新冠肺炎發病的潛伏期特徵。」

此外，經過基因測序結果顯示，該病例感染的新冠病毒屬於Delta變種病毒，比對結果顯示，與近期大陸多地本土病例基因組無關聯，但與境外Delta變種病毒株同源性較高。

據了解，該名確診病例症狀為普通型，目前在市公衛臨床中心隔離治療中。經相關單位排查，該病例密接者67人及相關聯人士377人，全部實施集中隔離，兩次核酸檢測結果均為陰性，同時，已排查68517名對象及相關場所物品和環境樣本585件，核酸檢測結果均為陰性。