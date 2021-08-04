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幻象戰機伴飛迎接戴資穎、麟洋配　王鴻薇批：蔡英文蹭到天空去

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,文傳會王鴻薇副主委出席 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊選手戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，以及教練團、防護員共12人將於4日下午搭乘華航班機榮耀返台，中央安排4架幻象2000戰機伴飛，引發外界熱議。台北市議員王鴻薇4日中午表示，總統蔡英文「蹭到天空去」，花數百萬公帑卻不給坐商務艙，適用空軍伴飛彌補嗎？且同樣是拿到金牌的舉重選手郭婞淳就沒空軍伴飛，這是對待選手的態度嗎？

王鴻薇4日於臉書發文表示，「蔡英文蹭到天空去，為何郭婞淳沒有伴飛？對待選手也搞雙標。」空軍伴飛一定是總統蔡英文下達的指令，被外界批評已化身「奧運主播」的蔡英文，「蹭奧運熱度蹭到極致，已經蹭到天空去。」

王鴻薇指出，空軍伴飛是國家元首的格局，國家元首身為三軍統帥，國家安全有其必要，，今天出動空軍為奧運選手返台伴飛，第一必須是總統下令，所以如果不是蔡英文要蹭奧運熱度蹭到最高點，斷不會飛上去。

王鴻薇認為，奧運選手爭得榮耀，應該給予高度肯定，但是採取國家元首格局，第一，花費數百萬公帑，國家有錢不給坐商務艙，卻用空軍伴飛彌補嗎？第二，同樣是奧運金牌，郭婞淳和銅牌陳玟卉同班飛機返台，為何就沒有空軍伴飛，難道金牌的含金量不一樣嗎？這是對待選手的態度嗎？

最後，王鴻薇說，這次各縣市對得牌選手獎金大小不同，已經讓國家對同樣取得榮耀的選手有不同待遇，現在連蔡英文都在跟著奧運熱度和自己民調滿意度「滾動調整」對選手的禮遇規格，「世界各國有人像蔡英文這樣雙標嗎？」

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