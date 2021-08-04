旅宿迎降級！長榮酒店搶推「童趣」套裝行程　住房專案搶先看

▲長榮旗下連鎖酒店推出童趣方案。（圖／長榮提供）

記者許維寧／台北報導

長榮國際連鎖酒店今年規劃一系列主題住房專案，即日起至今年10月底推出「童趣」套裝行程，於客房內融入親子元素，讓民眾在積極防疫之餘，也能適時透過旅遊舒緩情緒。

長榮於旗下數間連鎖酒店推出童趣套裝行程，台中長榮桂冠酒店推出「時光小火車住房專案」，主打復古情懷，讓象徵古早味的紅藍綠茄芷袋及彈珠汽水將回憶的味道傳承給下一代，提著經典版的茄芷袋漫步到鄰近的紙箱王博館店，體驗親子共同搭乘特殊紙造小火車的樂趣。

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另外，9月19日前預訂台南台糖長榮酒店「童年好時光住房專案」，除贈送入住當月限定的茄芷野餐袋或善化糖廠古早糖等懷舊小物外，還加贈《藍柏閣》精油手作課程。

▲嘉義長榮文苑酒店 高級家庭房（三人）每晚5760元起，加碼送棒棒鯨奇樂園大人陪伴券或海洋館券。（圖／長榮提供）

若民眾不想曬太陽，也可以選擇嘉義長榮文苑酒店「文苑放暑假」專案，入住依房型贈送棒棒鯨奇樂園的大人陪伴券或6至11歲海洋館券及嘉義高鐵站接駁乙次。此外，若預訂礁溪長榮鳳凰酒店「寶貝樂享住房專案」則有機會免費升等吉祥物主題房，角落佈置繽紛的印地安帳篷，感受另類露營樂趣，專案還加贈限定吉祥物娃娃一對以及DIY活動。

若行程安排在北台灣則可選擇基隆長榮桂冠酒店「夢想的海島童趣住房專案」，住房贈送和平島公園入園憑證，還能順道打卡周邊景點正濱漁港彩色屋。想參加靜態體驗課程的家長，台北長榮桂冠酒店「與我童遊大海住房專案」則與抱瓶庵藝事空間合作推出捏陶課程，造福喜歡文藝的親子族群。

長榮也表示，長榮國際連鎖酒店第一線服務人員皆配戴防疫面罩、一次性手套及口罩，同時加強員工防疫教育及衛生，公共區域出入口亦均設置消毒洗手液，並依照中央指揮中心發布防疫政策做滾動式調整，請旅客放心。詳細資訊可至網頁查詢。

▲暑假期間基隆長榮桂冠酒店平日山景四人房6699起，依房型贈送早餐及和平島公園入園憑證。（圖／長榮提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店「寶貝樂享住房專案」平日高級洋式客房8800元起，包含兩客早餐及兩客晚餐，把可愛的吉祥物帶回家。（圖／長榮提供）