飯店業搶國旅「0元入住」　故宮南院百萬夜景+華麗水舞秀

▲入住長榮文苑可看故宮南院百萬夜景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全新開幕的長榮文苑酒店（嘉義）搶攻國旅度假商機，推出「文苑假期」住房專案，搭配安心旅遊補助及三倍券使用有機會0元入住，甚至可以直接在房間內看到故宮南院水舞表演以及百萬豪華夜景。

疫情解封，長榮文苑酒店假日一房難求，為鼓勵消費者平日出遊，特地再推出「文苑假期」一泊一食和一泊二食專案供消費者選擇，專案平日雙人入住最低只要4000元起，每房可同時搭配安心旅遊補助及三倍券使用，等於0元即可入住，優惠期間內訂購「文苑假期一泊一食」專案滿2000元，每房就可直接折抵700元，訂購「文苑假期一泊二食」滿1000元，每房就可直接折抵300元，超級好康！

▲長榮文苑房內裝潢質感典雅。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，暑假期間8月底前入住還可以持訂房憑證免費參觀故官南院，炎炎夏日不想在假日人擠人，也可以選擇平日入住，直接在客房內欣賞故宮南院精彩的夜間表演。

餐飲優惠則是只要在12月31日前持紙本三倍券用餐，就依照三倍券付款金額回饋10%餐飲抵用券，可直接使用於下一次的餐飲商品。

長榮文苑酒店位於嘉義縣太保市，距離高鐵只要五分鐘，酒店也提供免費高鐵站接駁服務。有關暑假專案優惠詳情歡迎致電（05）366-9988，或至官網查詢www.evergreen-hotels.com。

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