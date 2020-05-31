長榮國際連鎖酒店攜手高鐵推住行優惠　房價最低2499元

▲長榮桂冠酒店（基隆）坐落於基隆港，擁有壯闊的港灣美景，常年可以觀賞老鷹翱翔於天際。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應中央流行疫情指揮中心所推動的「防疫新生活運動」，長榮國際連鎖酒店即日起至7/31止攜手台灣高鐵推出「快旅台灣 慢享生活」住房加車票超值優惠專案，只要到酒店官網（https://booking.evergreen-hotels.com）預訂6、7月份住房，即可獨享加購高鐵標準及商務車廂車票全額票價6折優惠；搭配指定住房專案，再享房價優惠最低2,499元起；此外，還可參加官方臉書粉絲團「發現台灣之美」抽獎活動，只要上傳台灣美照，就有機會獲得高鐵不分時段免費車票、酒店系列商品兌換券或各館文創小物等。

▲長榮攜手高鐵推優惠，住房最低2,499元起 加購車票6折起。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

為鼓勵消費者走出戶外，舒緩防疫期間緊繃的身心，長榮國際連鎖酒店分布於北、中、南、東的各個據點也紛紛祭出折扣，其中長榮桂冠酒店(台中)高級家庭房每房只要2,499元，平假日適用，是親子旅遊的絕佳首選。針對喜歡美食的饕客，長榮桂冠酒店(基隆)、台糖長榮酒店（台南）則推出平日每房最低2,599元起的優惠，邀請消費者一起大啖在地小吃，長榮桂冠酒店(台北)跟長榮鳳凰酒店(礁溪)也分別推出雙人同行2,888元及5,500元起的防疫貼心價，不管是喜歡城市的熙攘或是鄉間的慢活，旅客都能以最經濟實惠的價格找到最適合的旅遊地。

▲4月份開幕的長榮文苑酒店（嘉義）距離嘉義高鐵站僅5分鐘車程，面對故宮南院。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

此外，今年四月剛正式營運的長榮文苑酒店(嘉義)也推出每晚3,300元起的超值房價，喜歡嘗鮮的旅客也可以藉此品味具山林意境的住宿體驗。除了推出住房加車票超低優惠外，2020/6/4～6/15長榮國際連鎖酒店也於旗下長榮桂冠酒店(基隆、台北、台中)、長榮文苑酒店(嘉義)、台糖長榮酒店(台南)，以及長榮鳳凰酒店(礁溪)等六家國內酒店官方臉書粉絲團推出「發現台灣之美」貼文抽獎活動，號召粉絲朋友們在貼文下方上傳台灣風景美照、標註2位好友及「快旅台灣 慢享生活」，並且按讚及分享「發現台灣之美」活動貼文，即有機會抽中高鐵不分時段不限站點的免費車票及多樣精美小禮。

▲國內疫情趨緩，國人出遊意願增加，長榮桂冠酒店（台中）以主題兒童遊戲室吸引親子客群入住。。（圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供）

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