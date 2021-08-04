新北傳播鏈還沒斷　侯友宜：搞不好2天就回到警戒三級

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全台降回警戒二級1週，雙北也從3日起開放餐飲內用，新北市長侯友宜4日在市政會議中表示，新北的傳播鏈還沒阻斷，最沒有條件掉以輕心，因為當低度活動慢慢放寬，出現確診個案的殺傷力會比警戒三級時高，新北市過去從確診個位數到百位數只花4天，二級回到三級搞不好不用4天，只要2天，所以每天的觀察指標非常重要，一有異常就收。

侯友宜指出，昨天是開放餐飲內用第一天，人潮看起來沒有快速回流，大家都還在觀望，他提醒，脫下口罩的飲食行為非常容易造成傳播鍊，家裡若有確診者，共同用餐也容易群聚感染，「新北市的傳播鏈還沒阻斷，最沒有條件掉以輕心，更沒有條件每個案子出來可以輕鬆帶過，現階段要比警戒三級時高出至少10倍的強化力。」

侯友宜表示，當低度活動慢慢放寬後，行為風險度增加，出現的確診個案所帶來的殺傷力會比警戒三級高，新北市從確診個位數到百位數只花4天，「當降回警戒二級，回到三級搞不好不用4天，只要2天，所以每天的觀察指標非常重要，一有異常就收。」

侯友宜表示，全世界先降級再升級變成常態，沒有降了就永遠不回頭，有賴大家全力防衛，盼老天護祐台灣，不要讓Delta病毒進來，加上內部還沒清零，現階段防疫不應鬆懈，降回警戒二級後，應該用警戒三級拉到警戒四級的態度來面對，「政府應倒著來看，對疫情更高度謹慎掌控，民眾才能安心地過警戒二級的生活，而不是隨著放寬低度活動，也以放寬的心情看待防疫，反而要用警戒三級的態度。」