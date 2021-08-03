朱立倫2024推最強候選人最先點名他　重申「沒包括我」

▲朱立倫接受廣播節目專訪。（圖／POP Radio提供）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫2日宣布回鍋參選黨主席。朱立倫3日上午出面受訪，被問到是否參選2024年總統大選，他表示要推出最強候選人，而黨內優秀人才包括新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕、高雄前市長韓國瑜。他3日下午接受廣播節目專訪時談到2024年最強候選人，最先提到侯友宜，並強調最強候選人沒包括自己。

朱立倫表示，去年沒參選黨主席，是希望新世代或不同世代承擔，也是基於前輩角度來看，但現在是最困難的時候，放下個人的利益考量，出來團結大家，最重要的目標就是改變國民黨，贏得2022年的選舉，2024年推出最強的候選人。

主持人蔡詩萍追問，朱立倫所謂的2024年最強候選人包不包括自己？朱立倫回應「我沒有包括我，因為我無私無我」，現在最強的，大家都知道是侯友宜，趙少康也表達意願，韓國瑜和盧秀燕都是很優秀的人才，他也不排除其他的人，只是先點出這些人。

朱立倫強調，「先把明年的選舉選好吧！我講一個很具體的，明年如果我們選不贏，我就下台啦！所以一定要全力以赴，一定要打贏這個選戰」。

朱立倫承諾，國民黨政黨支持度與認同度，明年一定要超越民進黨，現在有人說國民黨支持度18%、19%還滿意，「怎麼可能啊？你看人家，還差一大截，人家掉下來，還是輸一大截我們一定要超越」。

對於2022年縣市長選舉，朱立倫也宣誓，國民黨至少要從現有的14席縣市長起跳，6都要過半，至少3席，目標是要把桃園贏回來，台北也要搶回來，絕對不會放棄任何縣市。