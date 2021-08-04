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新北爆群聚單日本土+10　侯友宜：2指標出現暫停內用

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北副市長劉和然（左）、新北市長侯友宜（中）、衛生局長陳潤秋（右）。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市爆發群聚感染，昨（3日）新增10例本土病例。市長侯友宜不斷重申，只要出現Delta變種病毒以及7天內確診平均數往上衝，就會立刻停止包含餐飲內用等開放措施；不過，若疫情持續穩定，9日將會有新一波解封。

新北市3日新冠肺炎新增10例本土案例，為全台最多。新北市衛生局長陳潤秋說明，新北爆發一起群聚案為板橋某小型醫院，4名外籍看護員確診，擴大採檢後發現5名人員確診，將列入4日的確診個案。

陳潤秋表示，1名病人（案15792）8月1日確診，擴大匡列採檢發現該病房4名外籍看護工PCR陽性，第一時間立刻通報CDC防疫醫師與北區指揮官共同處理。

陳潤秋指出，該院從8月2日立即停止門診，只出不進，全面清消，同時針對全院擴大採檢，共採檢182人（病人+陪病者+看護）（匡列接觸居家隔離86人），後續另有5名病人PCR陽性（列8/4公布個案），目前已經將該病房全面隔離清空。

針對新北疫情現況，侯友宜指出，新北市連續3周的確診感染源並沒有上升趨勢，群聚案例也逐漸減少當中，也會參考國際大都會區的狀況，對疫情政策做滾動式修正。

侯友宜舉例，以香港、新加坡以及北北基生活圈來比較，在開放內用前1個月，香港本土確診數67人、每天平均2人、疫苗覆蓋率達12%，新加坡本土確診數447人、每天平均15人、疫苗覆蓋率達50%，北北基生活圈則是692人、每天平均23人、疫苗覆蓋率30%。

侯友宜表說，3個大生活圈的人口數有一點雷同，其中Delta傳播鏈的傳染是非常重要的指標，沒有Delta傳播鏈的香港在開放後3個月有效的控制疫情，僅增加15例，有Delta傳播鏈的新加坡則是在開放3周後數字快速上升，再次禁止內用，「這些大都會區的狀況都是我們的參考指標。」

▼新北疫情0803。（圖／新北市府提供）

▲▼新北疫情0803。（圖／新北市府提供）

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▲▼新北疫情0803。（圖／新北市府提供）

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