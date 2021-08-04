吳景欽／從砍頭殺母案談複數精神鑑定是否必要

▲發生於桃園的砍頭殺母案，目前已出現至少兩個精神鑑定報告，凸顯複數精神鑑定的問題。（圖／視覺中國CFP）

2018年10月發生於桃園的砍頭殺母案，第一審判處無期徒刑，第二審逆轉改判無罪，經最高法院發回更審後，今年7月更一審，又再判處無期徒刑。雖此案屬於職權上訴案件，故仍未確定，但到目前，已出現至少兩個精神鑑定報告，凸顯複數精神鑑定的問題。

在此案裡，第一審時，由法院委請桃園療養院為精神鑑定，並認定被告於行為時，因吸食毒品導致幻覺、被害幻想，整體智能也下降至中等程度以下，屬於限制責任能力之狀態，依《刑法》第19條第2項，酌量減刑後，判處無期徒刑。但上訴後，第二審法院卻認為桃園療養院的精神鑑定報告，與法醫研究所鑑定報告裡被告是屬吸食安非他命中毒，致精神喪失、瘋狂殺人之結果，似乎有所差異，故再送請台大醫院為鑑定。

根據再次鑑定，結論認為被告確實是因吸食毒品，而有很大可能性在行為時處於精神障礙的狀態，致無法排除其已失去辨識違法或行為控制能力。故第二審法院似乎以三個鑑定報告，有兩個認定無責任能力，致判處被告無罪。

但第二審法院將法醫研究所的鑑定報告亦當成是精神鑑定，實有相當之疑問。因法醫研究所的報告乃是死因與毒物鑑定，就算內容出現涉及精神狀態的描述，也不能因此認為有精神鑑定的性質。因鑑定者，並非屬於此方面的專家，也非屬法院委請鑑定的範疇，乃與待證事實不具有自然與法律的關連性，就此精神狀態的描述，實不具有任何意義。



其次，針對兩份真正的精神鑑定報告，在機關鑑定目前皆不傳喚實際鑑定者出庭、法官僅能根據書面為審理下，就會面臨專業解讀的困難，即便再以書面函詢，恐也無助於理解上的落差，也是第三審法院指責為何不直接傳喚鑑定者出庭的重要理由。

尤其此案被告行為時的精神障礙，若與吸毒有關，更有必要調查是否有《刑法》第19條第3項的原因自由行為，即以吸毒自陷精神障礙而排除無責任能力之適用。但第二審法院卻仍是僅憑不確定性的台大鑑定報告來解讀，實有未盡調查之責，也成為發回更審的最主要理由。

而於更一審判決裡，針對法醫研究所所出現的精神喪失、瘋狂殺人的字眼，就強調此鑑定是屬於死因鑑定，故擔任鑑定的法醫師，既不具有法精神醫學之專業，鑑定事項也不及於此部分，就精神狀態的描述自不具有證據能力。

其次，更一審也一改機關鑑定不傳鑑定人的慣例，而傳實際鑑定者出庭，致使專業且具有一定主觀性的精神鑑定報告能受到檢驗，並能充分讓法官直接詢問。

雖然，因更一審判處無期徒刑，屬於職權上訴事項，致使砍頭殺母案仍未確定，但在面對精神鑑定的主觀性困境時，或許重點不在於到底做了幾個精神鑑定為對照，而是在審判程序的精細化，包括法官在送請鑑定前，對於鑑定者、鑑定事項等，是否充分徵詢當事人，尤其是被告方的意見。同時，無論委請幾次鑑定，一定要讓實際鑑定者出庭，接受可信度的檢驗，這於未來國民法官實施後，更顯重要。《國民法官法》將於2023年正式實施前，健全專門的精神法醫師制度更是當務之急。

好文推薦

吳景欽／遠距開庭會影響被告訴訟權嗎

吳景欽／遠距開庭、公開審判與網路直播

吳景欽／南檢打疫苗事件是特權？誰來猝死相驗



●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。