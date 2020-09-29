37刀剁下媽媽頭！桃園吸毒逆子判無罪　最高院撤銷「要求再鑑定」

▲梁男弒母砍頭案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／台北報導

桃園市中壢區梁姓男子吸毒後37刀砍殺母親，並剁下頭顱從12樓住處拋下，引起社會議論，而一審，判他無期徒刑，二審更逆轉改判無罪，並責付給桃園市府衛生局，檢方提上訴後，最高法院駁回，發回高等法院重新審理。

回顧案情，梁男2018年10月18日晚間與母親發生嚴重爭吵，竟持菜刀、西瓜刀與開山刀砍向母親，還一連砍了37刀，造成媽媽當場血流不止身亡。梁男事後竟還沒有停止動作，還狠心砍下母親頭顱，並從住家12樓下1樓庭院。

警方獲報趕抵現場，梁男一度抗拒，還將屋內家具丟至1樓，警方衝入屋內後找到梁母屍體，發現她其中兩隻手掌幾乎被砍斷，梁男手段相當兇殘。

此外，檢方在偵辦期間也發現，梁男從未有過懺悔，更沒有掉過一滴眼淚，就連檢方拿出母親血淋淋的照片時，也無動於衷，宛如是個旁觀者般冷眼看待，檢方因此認為有永久與社會得離的必要，因此具體求處死刑。

然而，梁男姊姊出庭時卻聲淚俱下表示，弟弟是因為毒品導致腦神經受損，希望法官別讓他死，且梁男在經過精神鑑定後，也被確診他因吸食毒品導致精神障礙，才讓他做出違法行為，法官依法規定須減輕其刑，因此依上訴兩項理由，判處梁男無期徒刑，褫奪公權終身，並責付給桃園市府衛生局，檢方提上訴後，最高法院駁回，並發回高等法院重新審理。