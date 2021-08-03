蝦米？！迷途老人竟是通緝犯　南警暖心帶領走完法律程序

▲台南市警五分局開元派出所巡佐林偉澤、警員陳慈祥，協助查尋路邊迷途老者返家，竟發現迷途長者竟是通緝犯，警方細心帶領長者走完法律程序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局警方，2日中午11時50分許，據報協助1名路邊迷途長者返家時，意外發現該迷途長者竟是「不能安全駕駛通緝犯」，警方細心帶領長者走完歸案的法律程序，也聯繫家屬出面帶回家。

台南市警五分局開元派出所巡佐林偉澤、警員陳慈祥，2日上午11時50分許，接獲110通報，北區東豐路與林森路三段路口有位長者疑似迷途老人。員警據報到場，發現該長者呆坐在路邊，眼神呆滯，對警方詢問身分、住家資料、連絡電話皆語焉不詳，警方經過多重查詢後，查明該名老者為70歲王姓男子，但也意外查獲老者為台南地檢署發布「不能安全駕駛」通緝犯，全案依規定逮捕移送歸案，但警方也細心引導老者走完歸案的法定程序。

市警五分局長李名昌表示，警察人員查尋協助失蹤人口返家團聚是做功德，同時也是警察工作積極為民服務的責任，而依法查處通緝犯也是警方職責，員警同仁，能以同理心服務民眾，並兼顧情、理、法，展現警方鐵漢柔情的一面，十分可取！

據了解，酒駕、毒駕均屬「不能安全駕駛」，該名迷途王姓長者因涉酒駕，且其戶籍與居住所不同，台南地檢署多次通知到案均通知不到，而被依法發布通緝。

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