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快訊／輕度颱風「盧碧」生成！穿越台海「最新路徑」出爐

記者李宜秦／台北報導

颱風生成！日本氣象廳指出，廣東附近海面的熱帶性低氣壓於稍早增強為輕度颱風「盧碧」，中央氣象局表示，颱風於周四到周六距離台灣最近，將為全台帶來雨勢，其中中南部地區將是降雨的最大熱區。

▲熱低壓即將生成颱風。（圖／氣象局）

▲熱低壓生成颱風。（圖／氣象局）

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氣象局表示，原位於廣東海面的熱帶性低氣壓於今(4)日08時發展為輕度颱風，編號第9號(國際命名: LUPIT，中文譯名:盧碧)，預計將接近臺灣海峽，對臺灣影響程度本局將密切觀察，請注意氣象局發布之最新颱風動態。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日受到西南風影響，各地天氣不穩定，北部、中南部整天有雨，且可能出現局部大雨，山區午後也有大雨或豪雨，加上台灣位處低壓帶中，華東一帶、北部及東部海面都各自有低壓環流發展，未來這些熱帶系統如何發展與移動、是否彼此牽引等，都會大幅影響台灣天氣。

而颱風將往東後再往北移動，周四到周六最接近台灣，金門、馬祖、澎湖將有強陣風與明顯雨勢，而颱風北上也會讓西南風持續影響，中南部整天都有陣雨或雷雨，可能出現短延時強降雨、局部大雨或豪雨，北部、東部則會斷斷續續下雨。

▲▼ 。（圖／日本氣象廳）

▲盧碧颱風生成。（圖／日本氣象廳）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，基本上已可確定颱風將穿越台灣海峽，只是偏左岸或右岸北上仍有變數，但無論颱風如何移動，都會為台灣帶來明顯雨勢，由於颱風屬於南強北弱的結構，它的南側是強勁的西南風，對流旺盛，可能會隨著盧碧的北上西南風增強，雨勢當然就會再次增強，預計這個週末，中南部可能會再迎來一波降雨高峰。

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