這一刻快來線上分享來一客！傳遞思念+限量LINE POINTS點數回饋入袋　友誼再加溫

▲來一客與LINE禮物合作，贈送來一客杯麵給好友，就可以得LINE POINTS點數，還能給許久不見的好友驚喜。（圖／截自活動網站）

消費中心／綜合報導

大家現在應該都很想念可以跟朋友相聚的時光吧！像出外旅行逛街拍照打卡吃美食，晚上回到旅宿，大家還要窩在一起吃泡麵當點心、玩真心話大冒險玩超嗨；或是住宿舍時半夜突然好想吃宵夜又覺得太罪惡，室友義氣陪吃，選擇份量輕巧的來一客，幾個人唏哩呼嚕吃得好滿足的時候……。現在生活太忙碌又必須減少聚會，在獨自一人的深夜食堂，吃著熟悉的來一客，你是不是也想起久未碰面的朋友們呢？趕快來試試透過網路科技來傳達思念與問候吧！以下提供一個便利貼心的送禮好方法：透過LINE禮物贈送「來一客」給好友，不只可向好友傳達心意，讓友情不受距離影響、額外小驚喜再為感情加溫唷！即日起至8/21送好友來一客，還有機會得到期間限定的LINE POINTS回饋好禮。

▲來一客杯麵美味、份量輕巧，是不少人的宵夜選擇。（圖／翻攝自統一PECOS，下同）

台灣身為泡麵王國，泡麵種類琳瑯滿目，但提到宵夜泡麵霸主，不少人大推「來一客」，小小一杯正好適合睡前解嘴饞；輕巧的份量也是許多小胃人的正餐首選。而且來一客口味多樣，有以紅蔥頭爆炒出經典肉燥香，加上蛋片與菠菜的「肉燥菠菜」、使用傳統青蔥牛肉湯底，內含肉片與菠菜的「牛肉蔬菜」、四川風味辛香湯頭再加上特製豆瓣醬的「川辣牛肉」、用辣椒及嚴選高麗菜發酵出酸中帶辣的「韓式泡菜」、炒香紅蔥頭搭配高麗菜等配料，呈現醬香味濃的「京燉肉骨」，以及吃得到魚板、蝦仁、海帶芽，每一口都是鮮甜滋味的「鮮蝦魚板」。

▲來一客杯麵推出的台灣在地口味和異國風味，都各有擁護者。

吃得到道地台灣味，也能品嚐異國風味，讓超多網友激推「泡麵我只吃來一客」、「宵夜好夥伴，選來一客準沒錯」，在各種討論區也是頻頻被點名，「泡麵我只吃來一客」、「吃了那麼多年，還是只愛來一客」、「唯一支持來一客」、「鮮蝦魚板還是經典」、「韓式泡菜我最愛」。除了好評讚不完，網友們也紛紛貢獻「加料」吃法，不論是打入新鮮雞蛋、用熱牛奶沖泡，還是放上一片起司，讓湯頭變得更加濃郁，搭配紮實的佐料和Q彈的麵條，銷魂程度令人吃完一杯、還想再來一杯。

▲共有六種口味的來一客杯麵，其中鮮蝦魚板口味受到大批網友盛讚是一生最愛。

來一客杯麵飄香多年，在很多人的青春時光及日常生活中始終陪伴著大家，沖泡的香氣聞上一口便讓人回想起和好友們相聚歡樂溫馨的時光，心中湧上一股暖暖的幸福感。為了讓民眾在現在這個少出門、少聚會的時刻也能好好連絡感情，來一客透過LINE禮物舉辦「享受這一刻，來一客！」的分享活動！自8/1-8/21止，用戶於LINE禮物贈送「來一客」任一產品，收禮者於8/26前至7-11門市兌換，購買者便有機會獲得LINE POINTS 25點、10點、3點或隱藏加碼驚喜賣場，活動期間參與活動次數不限，只要參加送禮活動，即可得到點數，快來入手眾人最愛的來一客杯麵吧！不過好料美味可是限量的，各口味皆有數量上限，售完為止，想送禮、享用美味手腳要快。活動辦法網址：https://event-web.line.me/ectw/article/aDnBvP。

▲和好友一起分享統一來一客杯麵的活動已開跑，手機操作送給好友暖心美味非常方便簡單。（圖／品牌提供）

在沒有見面的日子裡，給一直惦記在心中的好友一個小驚喜，用國民美食「來一客」傳送心意，收到驚喜好禮的人也別忘了「禮尚往來」，一起分享這一刻讓限量點數入袋，還能讓熱呼呼的美味突破時空限制，在同享杯麵的這一刻療癒彼此的心靈，約定好下次見面再一起「來一客」。