　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

葉文凌／東奧田徑遺珠之憾　台灣最速男的足底筋膜炎

▲▼楊俊瀚奧運100公尺。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣最速男」楊俊瀚以10秒21位居分組第五，無緣進入東奧百米決賽。（圖／中華奧會提供）

當「台灣最速男」楊俊瀚以10秒21分組第五無緣入東京奧運百米決賽時，國人莫不為這位阿美族田徑好手扼腕；尤其是在戴資穎、郭婞淳、「麟洋配」紛傳捷報時尤然。細看究竟，「台灣最速男」竟然早已為足底筋膜炎困擾，寸步難行之下，還要接受激烈的訓練及比賽，真正是鋼鐵人一族。為什麼足底筋膜炎這麼難纏呢？沒辦法治療嗎？

人的身體是一個分工細密、卻又勞逸不均的組合，要兼顧美觀、效率、加上功能，偏偏資源有限且分配不均。基本上，資源分配是以中樞優先，如腦、心臟等，至於堪稱「阿信」等級、專做苦工的骨骼肌肉系統，當然是資源的最末端。其中，肌肉系統又是下等中的高尚人，骨頭次之。肌腱韌帶等級是需要負重，但是基本不太需要血液循環，所以自然也不太有血液供應，而上肢又比下肢好些。因此，阿基里斯腱、足底筋膜這類阿信等級中的阿信，自然是血液循環的少少眷顧之處。

足底筋膜位於足底跟骨內側至蹠骨間，功能有如弓弦，須不停放鬆、緊繃。據統計，職業運動員約有10％經歷過足底筋膜炎，為第三常見之病症。發生之風險因子有內在因子：如扁平足、膝蓋內彎、下肢不等長、過重、後小腿肌肉及阿基里斯腱過緊、老化、足底脂肪墊退化、足底筋膜過緊等。風險因子之外在因子有：過速之訓練、不適合之場地、不良之鞋具、機械性刺激、微小累積之傷害。

其診斷多賴臨床診斷，X光片常看到跟骨長出一根骨刺，反映足底筋膜附著在跟骨的地方，因為負擔太重所以陣亡了，變成骨頭以致失去彈性。至於骨刺要不要切除，根本不是重點，存不存在也和疼痛畫不上等號。疼痛主要是因為足底筋膜炎造成足底筋膜退化，所以在足底筋膜附著於跟骨處，一直存在微小破裂，不完全癒合又再破裂，終至鈣化，換其他筋膜微小破裂，導致阿基里斯腱也會遭殃的惡性循環。反過來說，阿基里斯腱也是類似的過程。阿基里斯腱和足底筋膜真是難兄難弟。

治療方法以運動訓練為最重要，柔軟度訓練、肌耐力訓練、技巧訓練、適當防護、適當鞋具等皆有決定性因素。局部注射治療只有在早期才有效，一旦足底筋膜退化已然至進階階段，必須考慮予以癒合治療，以微創關節鏡手術治療，並輔以適當的生物治療法，才能使退化之足底筋膜重新癒合。

台灣醫界高手如雲，加以微創關節鏡手術之發達，相信一定可以治好「台灣最速男」，讓楊俊瀚可以在下一屆亞運及奧運努力，再現「台灣最速男」優異表現。

好文推薦

葉文凌／疫情升溫急診真的會滿載嗎

葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全　降低運動健身風險

葉文凌／就算骨折仍堅持跪爬交棒　是不放棄還是不智

●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場

ET快訊
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
她跑200m以為晉級「終點前慢跑」！　被淘汰挨轟史上最蠢
快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買
快訊／狂男爭家產竟潑汽油火攻　妻被燒傷兒媳慘遭爆打
新北群聚關係圖曝光！　匡列243人、11人確診
快訊／新北＋10「分布五區」　板橋4人最多
林昀儒復仇成功！　3:2擊敗奧恰洛夫搶下第2點
嘉義群聚再+2！　10月大女嬰、75歲嬤確診
年輕人第5輪又落空！原本說「3週內有望打疫苗」　陳時中4字反
林昀儒第四局差一點拿下！　2:2奧恰洛夫進決勝局
高端「罕見副作用」顏面神經麻痺、眼壓過高　莊人祥回應了
多80萬人盯IG！戴資穎曝「很不習慣」：運動員的日常很無聊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

楊俊瀚100公尺預賽創個人本季最佳　跑贏日本名將惜無緣準決賽

楊俊瀚男子預賽100公尺分組第5　創個人本季最佳成績　

楊俊瀚領軍田徑首批代表隊今前往東京　田協致贈加油金勉勵

25年來我國男子100M第一人　楊俊瀚盼東奧再突破個人最佳

中年婦每早下起床如踏針氈　震波治療加伸展運動甩足底筋膜炎

居家運動小心傷足踝　運動前動態伸展、運動後放鬆

起床「踩地瞬間」痛爆！ 醫授「4招毛巾操」改善足底筋膜炎

給說法／【黑人看盜版東奧】用○○盒子看轉播犯法嗎

葉文凌／東奧田徑遺珠之憾　台灣最速男的足底筋膜炎

防疫優先！永然第24期高中法律生活營延至明年寒假

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

給說法／【黑人看盜版東奧】用○○盒子看轉播犯法嗎

葉文凌／東奧田徑遺珠之憾　台灣最速男的足底筋膜炎

防疫優先！永然第24期高中法律生活營延至明年寒假

「AI換臉」頂替吳亦凡播《青簪行》　歐陽娜娜緋聞男友方氣炸

2千萬買電梯新別墅孝親　高雄只剩一區有機會

「米粉寮公園」年底完工　多樣化在地植物打造食物森林

愛普Q2營收、獲利、毛利率三創新高　估下半年穿戴裝置需求不減

小林同學男團8強單打「甜蜜復仇」　鄉親觀戰直喊：心臟受不了

快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

東大研究證實：Delta變種更容易「引發症狀」！

Google大改造千款表情符號！Android用戶秋季搶先用

中華桌球男團對德國拚4強　第4點林昀儒取得1比0領先

撿不到球超哀怨！5歲黃金獵犬趴圍欄縫死盯球　主人無奈：旁邊有門啊

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

法律熱門新聞

給說法／用○○盒子看盜版轉播犯法嗎

葉文凌／台灣最速男的足底筋膜炎

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

5男關一起　牢房竟變炮房

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

永然高中法律生活營延至明年寒假

梁維珊／養老防兒？預立遺囑防老

劉時宇／沒上學為何還要收錢

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

劉彥君／股市老師帶頭衝賠錢會退嗎

住屋漏水相關法律問題

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

狼警性侵當事人　二審判4年半

更多熱門

相關新聞

黑人回應「裁掉台灣國旗」 爭議！

黑人回應「裁掉台灣國旗」 爭議！

黑人（陳建州）1日透過Instagram祝賀戴資穎奪下銀牌，怎料卻因為台灣國旗被裁切到的關係又遭網友批評，2日特別發出完整版再次向對方喊話。對此，他也透過經紀人回應整個狀況，希望外界將焦點放在奧運和中華隊身上，並一起為每一位選手加油。

李智凱8大金句藏洋蔥

李智凱8大金句藏洋蔥

讚世界球后！賣場再祭限時買1送1

讚世界球后！賣場再祭限時買1送1

奧運金牌突曬楊勇緯合照！讚：太帥了

奧運金牌突曬楊勇緯合照！讚：太帥了

丁元凱播報戴資穎金牌戰太吵　東森回應了

丁元凱播報戴資穎金牌戰太吵　東森回應了

關鍵字：

法律司改人權葉文凌台灣司法人權進步協會楊俊瀚足底肌膜炎阿基里斯腱東奧田徑

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面