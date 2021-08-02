葉文凌／東奧田徑遺珠之憾　台灣最速男的足底筋膜炎

▲「台灣最速男」楊俊瀚以10秒21位居分組第五，無緣進入東奧百米決賽。（圖／中華奧會提供）

當「台灣最速男」楊俊瀚以10秒21分組第五無緣入東京奧運百米決賽時，國人莫不為這位阿美族田徑好手扼腕；尤其是在戴資穎、郭婞淳、「麟洋配」紛傳捷報時尤然。細看究竟，「台灣最速男」竟然早已為足底筋膜炎困擾，寸步難行之下，還要接受激烈的訓練及比賽，真正是鋼鐵人一族。為什麼足底筋膜炎這麼難纏呢？沒辦法治療嗎？

人的身體是一個分工細密、卻又勞逸不均的組合，要兼顧美觀、效率、加上功能，偏偏資源有限且分配不均。基本上，資源分配是以中樞優先，如腦、心臟等，至於堪稱「阿信」等級、專做苦工的骨骼肌肉系統，當然是資源的最末端。其中，肌肉系統又是下等中的高尚人，骨頭次之。肌腱韌帶等級是需要負重，但是基本不太需要血液循環，所以自然也不太有血液供應，而上肢又比下肢好些。因此，阿基里斯腱、足底筋膜這類阿信等級中的阿信，自然是血液循環的少少眷顧之處。

足底筋膜位於足底跟骨內側至蹠骨間，功能有如弓弦，須不停放鬆、緊繃。據統計，職業運動員約有10％經歷過足底筋膜炎，為第三常見之病症。發生之風險因子有內在因子：如扁平足、膝蓋內彎、下肢不等長、過重、後小腿肌肉及阿基里斯腱過緊、老化、足底脂肪墊退化、足底筋膜過緊等。風險因子之外在因子有：過速之訓練、不適合之場地、不良之鞋具、機械性刺激、微小累積之傷害。

其診斷多賴臨床診斷，X光片常看到跟骨長出一根骨刺，反映足底筋膜附著在跟骨的地方，因為負擔太重所以陣亡了，變成骨頭以致失去彈性。至於骨刺要不要切除，根本不是重點，存不存在也和疼痛畫不上等號。疼痛主要是因為足底筋膜炎造成足底筋膜退化，所以在足底筋膜附著於跟骨處，一直存在微小破裂，不完全癒合又再破裂，終至鈣化，換其他筋膜微小破裂，導致阿基里斯腱也會遭殃的惡性循環。反過來說，阿基里斯腱也是類似的過程。阿基里斯腱和足底筋膜真是難兄難弟。

治療方法以運動訓練為最重要，柔軟度訓練、肌耐力訓練、技巧訓練、適當防護、適當鞋具等皆有決定性因素。局部注射治療只有在早期才有效，一旦足底筋膜退化已然至進階階段，必須考慮予以癒合治療，以微創關節鏡手術治療，並輔以適當的生物治療法，才能使退化之足底筋膜重新癒合。

台灣醫界高手如雲，加以微創關節鏡手術之發達，相信一定可以治好「台灣最速男」，讓楊俊瀚可以在下一屆亞運及奧運努力，再現「台灣最速男」優異表現。

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。