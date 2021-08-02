南警防疫期間強力維護治安成果卓著 　警政署長頒破案獎金慰勉

▲台南市警局連破重大刑案，警政署長陳家欽2日特別南下表揚有功人員，頒發破案獎金及勉勵員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局在防疫期間，除落實及配合相關防疫措施外，轄區之治安守護不受疫情影響，持續強力打擊各類犯罪行為，更不容黑道幫派趁疫作亂挑戰公權力，近期連續偵破幾起重大治安事件，展現政府掃蕩決心，警政署長陳家欽2日特別南下表揚有功人員，並頒發破案獎金。

台南市警局指出破案成果包括：一、新營分局偵破蔡姓犯嫌為首的犯罪集團，以其母經營之環保公司為據點，回收載運事業廢棄物後任意傾倒破壞國土，並找尋不特定資源回收廠、焚化廠等，假藉事端針對業者實施強暴、脅迫、恐嚇勒索等惡行，案經完整蒐證後發動掃蕩行動，查緝犯嫌10名到案，並結合市府各局處針對業者相關不法行為裁處，全力打擊不法。

二、新化分局偵破王姓犯嫌等14人，涉嫌持棍棒對被害人實施妨害自由，並毆打被害人致死等犯行，本案除專案小組縝密分工執行任務外，並透過數位科技採證技術，迅速查緝犯嫌14名到案，主嫌等3名成員羈押，7名犯嫌收容，其餘為交保與責付家長帶回。

三、永康分局偵破北部竹聯幫跨域南部犯案，聯合刑事警察局、新北市政府警察局兵分多路，一舉將躲藏於北部據點之明仁會8名涉案幫眾緝捕到案，6名主嫌羈押禁見，成功瓦解該犯罪組織勢力。

警政署長陳家欽2日特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。陳家欽署長感謝南警近期掃黑行動表現相當優異，尤其永康分局偵破竹聯幫明仁會犯罪組織指標性案，行政院長蘇貞昌亦於7月21日前往刑事局慰問破獲本案。

陳家欽署長也指示，未來執行掃黑工作除將重新訂定策略外，將採重獎重賞鼓勵員警辦案辛勞，並運用科技與資料庫關聯分析，加強幫派情資蒐報與突破斷點，持續向上發展查緝幕後主謀到案，溯源刨根斷絕金流來源，澈底從源頭遏止犯罪，產生嚇阻作用，也期勉同仁未來執行掃黑工作仍再接再厲，絕不能鬆懈，共同為民眾打造安居樂業的生活環境。

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