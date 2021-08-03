才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

▲日月潭某艘遊艇排放黑煙又漏出油漬，日前遭遊客拍下。（圖／投訴人提供）

記者高堂堯／南投報導

廣大國人悶了2個月終於盼到防疫警戒降為二級，觀光聖地日月潭碼頭解封、開放遊艇包船服務，卻赫然出現破壞環境的「烏賊船」；有遊客在防疫降級後的第一個周六（7月31日）假日前往日月潭玄光寺碼頭，發現一艘遊艇開動時排出黑煙和油漬，不但造成汙染也大掃興致；南投縣環保局指出，若遊船違反排放標準或在水面露出油漬，依空汙、水汙法規最高可處300萬元罰鍰。

該位民眾在上周六開車載著家人出門、沿著日月潭畔公路邊走邊玩，享受因疫情警戒而久違的新鮮空氣並放鬆心情，行經玄光寺碼頭時一時興起想包船遊湖，未料才跟某艘遊艇的船家詢問，就看見該遊艇一邊駛離碼頭，一邊排放出陣陣黑煙並發出巨大噪音，還在潭面上留下大片油漬，令人遊興大失。

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該民眾除了馬上帶著家人離開，也拍下該艘遊艇製造汙染的畫面，表示日月潭好不容易恢復好山好水、又是下游發電和民生用水的來源，質疑那艘遊艇似乎已經故障，業者卻繼續使用而破壞環境，「太可惡了！」

南投縣環保局指出，若日月潭遊艇冒出黑煙、油漬，依《空氣污染防制法》第36條，移動污染源應符合排放標準，違者可處使用人或所有人1500至6萬元罰鍰；另依《水汙染防治法》第30條規定，在水汙染管制區內不得在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、酸鹼廢液等污染物，違者可處3萬至3百萬元罰鍰並通知限期改善，未改善者得按次處罰，汙染嚴重者得令其停業。



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