G奶網紅脫罩開喝爽游水庫！林管處官員暗助　台電要函送開罰了

▲藝人祈錦鈅被網友爆料未遵守防疫規定。（圖／翻攝自instagram）

記者高堂堯／南投報導

藝人祈錦鈅近日被網友踢爆，無視防疫規定前往山林水域跳水、游泳，上岸後也沒戴口罩，至少9人聚在一起飲酒歡唱，其中包括一名身穿「南投林區管理處」字樣上衣的男子，經查該水域為南投霧社水庫；南投林管處指該名男子確為該處巡山員，將加強職員防疫教育，管理水庫的萬大發電廠回應，正在連繫相關當事人，也會把違法資料函轉衛生單位開罰。

有網友昨（2）日在Dcard發文，附上數張instagram限時動態的截圖及影片，內容顯示祈錦鈅與一名女性友人脫口罩跳入水中，上岸後至少9人聚在一起喝酒，合唱歌手陳建年成名曲《海洋》，畫面中所有人也都沒有戴口罩。

▲▼藝人祈錦鈅被網友爆料未遵守防疫規定，現場還有南投林管處巡山員脫罩抽菸。（圖／翻攝自instagram）

南投縣衛生局先前指出，目前疫情為「降級不解封」，民眾外出仍須戴口罩，非必要飲食時不可脫下，泳池等無法確實佩帶口罩的場域仍暫停開放；PO文網友質疑：「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？」還發現有衣服上繡有「南投林區管理處」字樣的男子也在一旁脫了口罩抽菸，「可以解釋？」

南投林管處回應，事發時間地點為前（1）日上午的霧社水庫湖畔，該名男子確為該處聘雇的李姓巡山員，但當時並非其上班及執行勤務時段，霧社水庫也非林管處轄管；李姓巡山員表示，因假日連續大雨，才應親戚之託至水庫查看竹筏有無鬆脫情形，剛好看到親戚友人下水，因此上竹筏規勸其眾人趕緊上岸，也導致口罩濕透、呼吸困難而摘取下來。

▲霧社水庫。（圖／資料照片，弘光科技大學智慧科技學院無人機訓練中心提供）

南投林管處指出，李姓巡山員隨後雖然重新戴上乾淨口罩，但確實有脫罩抽菸的事實，他本人對防疫期間未確實戴妥口罩深感抱歉；疫情警戒以來已多次提醒同仁務必遵守防疫規定，李員行為並不可取，將加強同仁的防疫教育，避免發生類似事件。

霧社水庫主管單位萬大發電廠指出，巡山員違法情事部分經與南投林管處詢問後已證實，目前正聯繫其他相關當事人說明，若確定也有違法行為，將彙集相關資料後函送南投縣衛生局裁處；南投縣衛生局表示，違者可依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款及第70條第1項第3款規定，處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。



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