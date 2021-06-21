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蔬食者必吃！超商最新2款南洋味餐點　「泰式打拋飯糰」咬下爆餡

▲▼7-11天素地蔬新品 。（圖／7-11提供）

▲7-11天素地蔬最新泰式打拋飯糰、南洋風味咖哩飯 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

在家防疫許久零食隨手一抓就吃，想均衡一下飲食嗎？就有超商和知名南洋蔬食餐廳聯手，打造2款夏天必吃開胃餐點，其中愛吃泰式料理的人一定要吃「泰式打拋飯糰」，咬開就能吃到滿滿的純植物新豬肉以及濃郁的打拋醬，另外還有加了秘方咖哩粉的南洋風味咖哩飯，讓吃蔬食也能變成一種享受。

7-11「天素地蔬」就與「熱浪島」合作，推出2款全新夏天開胃餐點，首先愛吃咖哩的人一定不能錯過「南洋風味咖哩飯」（蛋奶素），使用熱浪島秘方咖哩粉，微辣口感帶有南洋天然辛香料風味，添加杏鮑菇、青刀豆等蔬菜，口感豐富又美味，即日起至6/29，OPEN POINT 會員獨享75元嚐鮮價即可兌換，限量2萬份。

▲▼7-11天素地蔬新品 。（圖／7-11提供）

▲「松露風味野菇烘蛋捲餅」和「漢來蔬食藜麥八寶飯」即日起也同步於超過6000間門市販售。

另一款「泰式打拋飯糰」（蔬食），米飯選用附有膳食纖維的超級食物紅藜麥搭配白米，內餡則以OmniPork純植物新豬肉與正宗泰式打拋醬拌炒製成，即日起至6/29，OPEN POINT 會員獨享29元嚐鮮價即可兌換，限量2萬份。另外，7-11觀察到大眾對於蔬食商品接受度逐漸提高，即日起天素地蔬專區「松露風味野菇烘蛋捲餅」和「漢來蔬食藜麥八寶飯」也同步於超過6000間門市販售，讓葷食者能換換口味。

若是吃完主食想來點甜點，那絕對要吃全家和網紅「古娃娃」聯手打造2款聯名茶雪糕，首先是最邪惡的「伯爵可可奶蓋雪糕」，選用可可奶蓋作為主要冰體，內餡搭配布朗尼蛋糕，外層則帶有濃郁茶香，多層次滋味讓人一口接一口，另一款「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」，大口咬下是鐵觀音奶茶香，同樣加入布朗尼蛋糕體，冰控不能放過，即日起至7/13還享任選2件8折優惠。

▲「全家X古娃娃」推聯名冰品。（圖／全家提供，下同）

另外，全家還吃得到罪惡花生、芝麻湯圓冰，即日起推出「桂冠冰菓室」系列冰品，必吃神複製桂冠湯圓內餡的「流心芝麻」、「流心花生」冰淇淋，選用有著清新玄米香的冰淇淋，輕挖開可是能看到超療癒芝麻、花生餡的流心畫面，還有宇治金時、楊枝甘露2款異國風味冰，欠吃到不行。

▲同步吃桂冠湯圓冰。

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