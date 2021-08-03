擴大防火宣導　台南消防五大隊聯手大灣義消宣導隊直播教學

▲台南市消防局第五救災救護大隊，邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，宣導分享防火救災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「防疫宅學習-火災預防愛家都學會」，台南市消防局第五救災救護大隊，2日晚上7時30分，邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，將自身多年災後訪視經驗，各種容易忽略家電用品所造成的火警原因，透過直播方式分享給民眾，現場與民眾互動熱絡。

台南市消防局第五救災救護大隊指出，2日晚上除線上教學外，線上有獎徵答送出10顆住宅用火災警報器，及數樣精美禮品。

第五救災救護大隊表示，今年度結合各區公所的住警器補助發放，仍持續進行至8月底，符合資格者可洽各區公所；今年度另有原住民符合資格者，8月7日起可至各戶籍地所轄消防分隊領取，提醒市民別流失自己補助的權利！

台南市消防局第五大隊大隊長邱淵明表示，因應防疫警戒持續中，以致於防火宣導互動式活動銳減，他肯定讚許透過網路直播的方式，不僅打破傳統宣導模式，讓民眾在家就可獲得防災知識，同時提供精美禮品吸引網友學習動力。



消防局局長李明峯表示，防疫期間相較之下，民眾較以往長時間在家，居家安全莫疏忽。善用社群軟體結合網路宣導，民眾同時可檢視改善家中危險因子，以利達到多一分事前預防，少一分災後損失。

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