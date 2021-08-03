台南黃金海岸廊帶觀光公園全新登場　南區發展深具潛力

▲台南黃金海岸廊帶觀光公園全新登場，將成為台南觀光亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市名噪一時的南區黃金海岸，工務局規劃開發之海岸廊帶公園（公62及公65公園），已於6月17日如期如質開闢完成，串聯濱海國家風景區再現黃金海岸昔日榮景，並走向國際觀光成為亮點。

工務局表示，該2座公園面積為5.58公頃，工程總經費約9000萬元，將現有堤前階梯改善以及土堤培厚，增加堤頂活動空間及休憩設施，另植栽重新配置種植，延續防風林之林蔭，增加綠美化景觀。既有停車場重新規劃改善可提供大型車、小型車及自行車使用，以因應觀光人潮之需。

另方面第六河川局已完成臨近公園附近之沙灘養灘、填砂造陸，配合船屋委外營運，發展各項沙灘之活動，讓原本公告的危險海域，成為具備安全與適度親水遊憩機能，營造無限商機，重現黃金海岸昔日榮景。

工務局表示，黃金海岸已開發完成公園形態，往北串聯安平港歷史風貌園區、台江國家公園及雲嘉南濱海國家風景區，觀光、文化及產業資源豐富；另外，台86與台17線之交會口正好位於岸邊船屋北側停車場入口，亦可藉由台86線與國道1號、3號及高鐵台南站等交通門戶，通往奇美博物館、十鼓文化園區等觀光景點遊覽；尤其，原有的黃金海岸船屋已招商成功，相輔相成將帶來大量休閒觀光人潮，南區發展潛力無窮。

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