台南重視桌球運動扎根及發展　黃偉哲：持續營造更好訓練環境

▲有關外界關心台南市基層桌球選手訓練環境問題，黃偉哲市長表示外界意見市府虛心接受，會持續努力營造更好訓練環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關外界關心台南市基層桌球選手訓練環境問題，黃偉哲市長表示，台南市桌球館自2006年起即依政府採購法辦理委外經營管理公開招標，並由當時的台南市體育會桌球委員會得標，且一直以延長契約或收取補償金方式由桌球委員會委託經營到2017年，外界意見市府虛心接受，會持續努力營造更好訓練環境。

▲台南市桌球館由忠孝國中代管，並提供台南市桌球選手訓練，市府重視桌球運動的扎根與發展一直沒有改變。（圖／忠孝國中提供）



期間曾因台南市體育處未依程序辦理續約被審計部台南市審計處糾正，因而於2017年重新辦理委託經營管理公開招標，在歷經5次無人投標因而流標後，直到第6次才完成招標並首次由非桌球委員會的廠商經營；2019年時因承攬廠商違反契約而遭市府罰款並不予續約，目前臺南市桌球館由忠孝國中代管，並提供台南市桌球選手訓練，市府重視桌球運動的扎根與發展一直沒有改變。

教育局鄭新輝局長表示，在縣市合併之前，桌球館依據當時的臺南市立運動場地委託經營自治條例及政府採購法規定，自2006年起辦理公開招標後，就與臺南市體育會簽訂了5年契約，並由桌球委員會經營管理。2010年12月25日縣市合併之後，原南市的自治條例廢止，為了避免法規適用分歧，因此以延長契約方式委託桌球委員會持續經營管理，讓桌球館的使用不會因機關整併而受到影響。然而，因原訂委託契約無續約規定、契約屆滿後展期也無依據，台南市體育處未重新辦理招標程序，逕以延長契約方式辦理顯已不符規定，因而在2012年10月被審計部台南市審計處糾正。

在未依法重新辦理公開招標前，市府為避免桌球館委託經營無限期延約再遭糾正，因此採取暫時延約、1年短約、收回自管並收取補償金的方式因應。最後，才在2017年依規定重新辦理委託經營管理公開招標，期間也多次邀請桌球委員會參與投標，可惜並未如預期，若說市府不重視桌球館與桌球委員會對選手的訓練並不公允。

台南市體育處表示，桌球館屬於政府的公共資產，其委託經營管理必須依法行政，否則就是違法。桌球館自2006年到2017年7月皆由會桌球委員會經營管理是不爭的事實，市府重視桌球選手的訓練並沒有因誰當市長而有任何改變，所以才會以各種方式讓桌球委員會持續經營，即使是依法辦理公開招標，也多次向桌球委員會邀標。由於2017年7月以前，桌球館的經營主體皆為桌球委員會，因此若有人將2015年全運會桌球團體賽24連霸失利，2017年全運會僅得第5名的原因，歸責於桌球館委外經營，似乎未盡合理。因為2019年全運會台南市桌球又重新奪回桌球團體賽冠。

黃偉哲市長也承認，雖然台南市運動員的訓練環境在歷任市長的努力下，漸漸地越來越好，但他認為確實還不夠好，市府仍會繼續努力為運動員打造更好的環境，通盤檢討運動訓練場地不足、設備老舊的問題。今年市府也努力向中央爭取前瞻二期的經費補助，其中包含桌球館約1500萬元整建計畫，未來市府絕對會在確保選手訓練空間不受壓縮之前提下，提供市民運動空間，深耕桌球基層運動。

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