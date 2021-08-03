快訊／熱低生成！最快今晚變「盧碧」颱風　影響台灣時間點曝

記者李宜秦／台北報導

熱帶性低氣壓TD11生成！中央氣象局表示，今明兩日是低壓發展較明顯的時候，有可能在今晚到明天生成颱風「盧碧」，周四、五是影響台灣最明顯的時間點，屆時全台都可能受環流影響有雨。

▲廣東沿海有一個熱帶性低氣壓可能成颱。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，熱帶性低氣壓或颱風將往東再往東北，沿著福建沿海接近陸地前進，今明兩天是發展較明顯的時候，不排除有機會變成颱風，最快可能於今晚成颱。

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由於低壓路徑相當接近陸地，因此可能會影響強度，今日是主要發展時機，且海上條件有利於發展，若今日組織的不佳，就可能以熱帶低壓的強度移動到台灣附近，目前資料顯示仍有成颱機率，影響台灣的時間點落在周四、五，預計全台都有機會降雨，其中中南部雨勢最強。

▲熱帶性低氣壓可能在今明兩日成颱。（圖／翻攝日本氣象廳）

趙竑表示，今明兩天各地天氣仍受到低壓帶雨西南風影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，其中中南部整天有雨、午後北、東部有雷陣雨，其中山區雨勢較大，可能有大雨到豪雨之間等級的降雨。類似天氣將再持續兩天，周四、五則會受到颱風影響，全台各地都有降雨。

另外在琉球南邊也有熱帶擾動正在組織中，不過由於環境普通、風切不利於發展，因此仍需持續觀察是否進一步成為熱帶性低氣壓或颱風「銀河」，若強度足夠，有可能與盧碧互相影響。

▲熱低壓或颱風將掃過台灣海峽。（圖／氣象局）