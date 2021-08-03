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9號颱恐生成模擬路徑曝！這2天影響最劇　西南季風致災雨沒完沒了

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲美國GEFS系集模式最新模擬擾動未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今年第9號颱風「盧碧」恐生成！氣象專家吳德榮提醒，西南季風致災雨沒完沒了，還得等。中央氣象局預報員黃恩鴻說，目前在南海有個熱帶擾動，美國模式預估有機會成颱，最接近台灣、影響最劇烈時間大概是周四、周五，至於路徑、強度還要再觀察。天氣風險指出，模式預報該低壓有逐漸發展為颱風，並帶動西南氣流送往台灣的趨勢，如果照目前模式的劇本，這會是非常令人頭痛、不安的情境。而美國GEFS系集模式最新模擬擾動未來路徑圖也曝光。

豪雨特報：屏東縣

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大雨特報：高雄市

氣象局今早發布豪大雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今屏東縣有局部大雨或豪雨，高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼西南風持續影響，各地天氣不穩定。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周仍是西南風影響，今天（3日）降雨偏在中部以北及南部山區，有局部大雨或豪雨發生機率，南部平地和東半部午後有局部大雨發生機率；周三至周六西南風偏強，中南部有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區有局部大雨發生機率。

黃恩鴻說，目前在南海、福建沿岸有個熱帶擾動，今天、24小時可能發展成熱帶性低氣壓，預估往東、東北東前進，就是朝大陸沿岸、台灣海峽靠近，目前路徑有點變動，最接近台灣、影響最劇烈時間大概是周四、周五。

至於擾動是否可能增強成颱風，黃恩鴻分析，模式每一報不太一樣，還不是很穩定，有些預估擾動沿陸地發展、強度較弱，但美國模式則預估擾動走到海面有機會成颱；且預估成颱時間也不太一樣，有些模式做出遠離台灣時增強，變動很大，等到升成熱帶低壓再觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻指出，周日、下周一強風軸、擾動逐漸遠離，雖仍是西南風影響，但水氣比較少，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司在臉書提醒，周三後的天氣就是要關注目前位在廣東沿海的低壓，模式預報這顆低壓有逐漸發展為颱風，並且帶動西南氣流送往台灣的趨勢；目前模式預報變數仍大，不過，要請大家做好心理準備，如果照目前模式的劇本，這會是非常令人頭痛、不安的情境。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴）。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，各國模式最新模擬顯示，季風槽（Monsoon trough）內有多個低壓發展，各國模式模擬的強度、位置，並不一致，顯示其不確定性很大；不過，各國模式模擬本周台灣持續受西南季風影響，卻是一致的。

▼台灣位於低壓帶。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，至於廣東海面低壓在西南季風環境內發展，其未來向東北進入福建、或向東北東進入台灣海峽機率皆存在，其強度雖弱，但對於降雨分布會有關鍵性的影響，應密切觀察。

吳德榮說，模式模擬亦顯示下周一起太平洋高壓有緩慢增強、西伸的趨勢，致使西南季風逐漸北抬、減弱，但低層大氣仍不穩定，西南風迎風面降雨將再多持續2、3天；不過，其降雨強度減弱、時間縮短，範圍亦逐日縮小。

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周日西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…），迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；周四、周五低壓對降雨的影響，應密切觀察；本周迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥地區防淹水。

吳德榮指出，下周一至下周三太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，西南季風亦將被迫北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率，不過，強度相對減弱、範圍縮小。

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