對流雲系「包圍全台」驚人雷達圖曝！這天起颱風環流掃台雨更猛

▲海上有熱帶性低氣壓發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

台灣位處大低壓帶，受到西南風影響，今明兩日天氣不穩定，雷達回波圖顯示目前台灣附近海面都有對流雲系正在發展中，今日北部、中南部整天都有雨，且可能出現局部大雨。而今早生成的熱低壓將於今明兩日增強為颱風「盧碧」，預計周四到六影響台灣。

氣象局預報員伍婉華表示，今日清晨到上午降雨不如昨天劇烈，不過高屏累積雨量也有達到100毫米，屏東時雨量則達50毫米，中南部山區也因為西南風影響有雨。

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▲▼對流雲系包圍全台，北中南今日整天有雨。（圖／氣象局）



從雷達回波圖來看，台灣附近海面都有對流雲系正在發展中，環境相當不穩定。今明兩日北部、中南部都是整天有陣雨或雷雨，且可能出現局部大雨的天氣，各地山區則是午後有局部大雨。

而今早廣東附近海面生成熱帶性低氣壓，預計將於今明兩日增強為輕度颱風盧碧，低壓或颱風將往東偏北移動，緊貼福建陸地穿越台灣海峽，周四到六將是影響台灣最明顯的時間點，中南部天氣不穩雨勢最大，全台整天都有陣雨或雷雨，金馬地區首當其衝，則要注意強風大雨。

另外氣象局預報員趙竑表示，在琉球南邊也有熱帶擾動正在組織中，不過由於環境普通、風切不利於發展，因此仍需持續觀察是否進一步成為熱帶性低氣壓或颱風「銀河」，若強度足夠，有可能與盧碧互相影響。