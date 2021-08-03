颱風「盧碧」生成可能立刻發警報！專家示警：中南部雨勢令人擔心

記者李宜秦／台北報導

今早八點廣東附近海面生成熱帶性低氣壓，中央氣象局預報，熱低壓將於今明兩日增強為今年第9號颱風盧碧。氣象粉專指出，由於熱帶低壓位置已經相當接近台灣海峽，一旦颱風形成，颱風警報就有可能發布。若熱低壓更貼近台灣海峽，中南部山區雨勢會非常令人擔心。

▲颱風將於周四為全台帶來雨勢。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

氣象局簡任技正伍婉華表示，今早廣東附近海面生成熱帶性低氣壓，預計將於今明兩日增強為輕度颱風盧碧，低壓或颱風將往東偏北移動，緊貼福建陸地穿越台灣海峽，周四到六將是影響台灣最明顯的時間點，中南部天氣不穩雨勢最大，全台整天都有陣雨或雷雨，金馬地區首當其衝，則要注意強風大雨。

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▲▼廣東沿海有一個熱帶性低氣壓可能成颱。（圖／氣象局）

氣象粉專天氣風險Weather Risk表示，今天上午日本氣象廳將廣東近海的低壓升格為熱帶低壓(TD-11)，並且發布了颱風形成預警，有機會在明、後天發展為第9號颱風盧碧。

由於熱帶低壓位置已經相當接近台灣海峽，一旦颱風形成，颱風警報就有可能發布。目前最新的熱帶氣旋「系集路徑預報」的路徑比較偏向沿著廣東、福建的沿海北上，但還是會將強烈的西南風帶往台灣，中南部在週四至週六有大量的降雨。

天氣風險提醒，比較需要擔心的情境是如果這顆熱帶低壓或颱風，更貼近台灣海峽、甚至台灣西部沿海北上，那中南部山區雨勢會非常令人擔心，而且各地風雨都會相當明顯。預估在明天，這顆熱帶低壓或颱風的動向會更為明朗。