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陸新增61例本土確診分佈8省市　江蘇45例仍為Delta傳播重點區域

▲揚州新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

▲江蘇揚州市疫情升溫，全員進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（3）日公布，8月2日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例90例，其中，本土案例達61例，分布於江蘇、湖南、湖北、河南、雲南、北京、上海及福建。作為本輪疫情最早發生地的江蘇省共有45例本土確診，仍是Delta病毒傳播的重點區域。

▲揚州新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

▲員警在路邊設立臨檢站，對過往車輛駕駛進行健康碼排查。（圖／CFP）

《第一財經》報導，中國境內這一波Delta毒株新冠疫情以南京為引爆點，仍在通過其他次中心蔓延。7月20日至8月1日24時，南京市累計報告本土確診病例215例。南京之外，揚州1日新增感染者高達28人，這也是繼7月30日之後，揚州又一次新增確診人數超過南京。目前揚州累計報告感染者達56人，成為本次南京疫情傳播鏈中，又一個新的傳播中心。

自7月20日南京祿口機場疫情開始，大陸各地都針對南經人口足跡進行排查，不過，包括湖南張家界、湖北荊州車站及江蘇揚州棋牌室傳播鏈等地，反而成為疫情的擴散中心，使得疫情至此仍持續維持高點。

對此，大陸全國衛健委疾控局一級巡視員賀青華曾建議，Delta變異株病毒載量高，傳播速度快、傳播能力強，「面對這樣的病毒，就防控措施更要突出快、狠、嚴、擴、足。」

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