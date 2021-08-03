Delta比你想像更毒！「1→8」傳播力勝伊波拉　醫喊3次：快打疫苗

▲台灣最新疫苗接種人口涵蓋率達33.56%。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣全力防堵Delta印度變異株，重症專科醫師黃軒今天（3日）提醒，「Delta比你想像更毒」，如果您不去接種疫苗，在這樣的Pandemic（大流行）下去，幾乎可以肯定，「您最終會感染Delta病毒。」

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書發文，提到根據美國疾病管制暨預防中心CDC資料，2019年COVID19病毒剛出來，也許只有1變3；但現在變種病毒是1變8，幾乎和之前的水痘（chicken pox）一樣的傳播力了。

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黃軒說，Delta變種病毒都比以下這些病毒更具傳播力：

1、天花（Small pox)

2、伊波拉病毒 （Ebola）

3、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）

4、嚴重急性呼吸道症候群病毒（SARS）

5、普通感冒病毒（Common cold virus）

6、季節性流感病毒（Seasonal flu virus）

▼黃軒呼籲快去打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

黃軒提醒，「如果您不去接種疫苗，在這樣的Pandemic下去，幾乎可以肯定：您最終會感染Delta病毒。除非你這一生，不會得感冒，又會得流感病毒。他呼籲，「快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！」

根據美國CDC的報告顯示，新冠原病毒的傳染力和普通感冒差不多，平均1個受感染者會將病毒傳染給另2個人；但Delta變種病毒的傳染力已超越伊波拉，每個感染者平均會感染8至9個人，傳播速度就和水痘一樣快。