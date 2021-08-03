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連日豪雨路樹倒塌　里港口社警及時清除恢復交通順暢

▲里港警分局口社派出所副所長程復國、警員李俊明清除倒塌路樹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局口社派出所副所長程復國、警員李俊明清除倒塌路樹 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

連日西南氣流為屏東帶來大雨，造成三地門鄉口社村聯外道路有路樹折斷倒塌影響交通，轄區的里港警分局口社派出所員警巡邏發現，立即下車排除，由於該路段有土石流現象，並設置交通錐，利用村內擴播系統，提醒往來用路人注意，避免發生危險。

屏東縣連日大雨不斷，各地均有淹水、土石流等交通受阻災情；里港警分局口社派出所副所長程復國、警員李俊明為避免突發災情影響民眾用路安全，利用巡邏勤務巡視轄區道路狀況，途經三地門鄉口社村聯外道路1.5公里處，發現有路樹遭吹斷並佔據道路中間，影響交通情形。

程、李兩員見狀，不顧雨勢不斷，立即下車徒手將路樹搬移至路旁，清除完畢已全身濕透，但仍不忘立即聯繫口社村長遊來基，請村長利用廣播系統提醒村民，行經該路段應特別注意安全。另因事故位置屬於山區且為土石易坍方路段，警方並在現場置放交通錐，警示往來車輛注意現場狀況。

分局長楊龍祥肯定程、李兩員主動積極服務精神，足為同仁表率。也提醒民眾，連日雨勢不斷，行駛於道路應注意車前狀況，以免造成自身及其他用路人之危害；如發現有道路坍方、路樹倒塌或土石流等災情，切勿勉強通過，可撥打110或當地派出所電話，警方將聯繫相關單位儘速排除。

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