屏東小黃公車滾動調整　8／2起新增新園線、林邊線

▲屏東小黃公車，8月2日起新增新園線、林邊線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小黃公車在防疫期間持續滾動調整，自今(2)日起調整潮州鎮及東港鎮部分績效不佳的路線及班次，並將資源重新分配後，新增712新園線及713林邊線。

另因應降為二級警戒，屏東市5條小黃公車也恢復為平日固定10班次、週六預約6班次，歡迎民眾事先預約，尚未解封前仍須遵守量體溫、戴口罩、實聯制、禁飲食等相關防疫措施。

屏東縣政府自2018年在屏東市試辦之小黃公車服務，經過不斷檢討調整營運模式，至去年運量已較前一年大幅成長420%。縣府也決定將小黃公車服務推廣至潮州鎮、東港鎮、恆春鎮，其中潮州及東港路線已於今年1月20日開始營運，恆春部分目前車輛打造中，預計在今年底前開始營運，且屆時4營運區總計將配置6輛無障礙計程車服務。

縣府交通旅遊處表示，潮州、東港小黃公車自今年1月開始營運後，縣府及客運業者持續於各村里社區發展協會行銷宣導，長輩都樂見小黃公車能夠帶他們外出訪友、就醫，生活變得方便許多。為讓小黃公車提供更貼近民眾需求的服務，縣府要求客運業者每日統計載客量，並持續滾動檢討路線。

這次調整710同安線，因民眾習慣至東港地區就醫，所以將「同安社區」、「米崙社區」、「弘全幼兒園」、「南州火車站」等4個站點併至711七塊線，原路線則調整行駛至萬安社區，故710同安線更名為710萬安線，原711七塊線更名為711同安線，以符合民眾實際需求。



而東港小黃公車調整幅度較大，從原本3條路線調整為4條路線，新增服務新園地區及林邊地區，原712鎮海線的「舊嘉蓮宮」、「嘉蓮社區」及「鎮海公園」三站則改採預約制，並由新增的713林邊線服務，讓有限資源有效利用，如欲搭乘的民眾記得先預約。

因應疫情警戒降為二級，屏東市小黃公車5條路線也自即日起恢復為平日固定10班次、週六預約6班次服務。縣府再次呼籲，搭乘小黃公車等大眾運輸系統，仍應遵守防疫規定。如有搭乘需求，可於週一至週五9點~12點、13點~18點撥打08-7861818或0905-518365專線電話，或至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=AA9C05CBD0D1BFB6&s=35B4613B48447E67 。

►Her今天賣「雅頓經典淡香水」4種香氣任選兩瓶，原價1500元、特價899元每瓶450元有找