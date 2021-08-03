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她連署「小戴再戰2024奧運」被罵爆！10年球迷醫曝唯一擔憂

▲▼ 戴資穎 。（圖／路透社）

▲戴資穎奪下奧運銀牌後，對於未來的動向尚未做出決定 。（圖／路透社）

記者李佳蓉／綜合報導

世界球后戴資穎在奧運羽球女單奪得銀牌，現年27歲的她對於未來動向尚未做出決定，但前體委會主委戴遐齡近日發起連署「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」，遭網友及名人砲轟根本是情緒勒索。對此，身為小戴10年粉絲的小兒科醫師楊為傑曝「唯一顧慮」，認為選手的未來只有她自己可以決定。

戴遐齡在 「支持戴資穎打巴黎奧運」發文引發爭議後，在留言中回應部分網友表示，「我們要用行動支持世界球后，她是台灣體壇上到目前為止無人可取代的成就，她的參賽，可帶動羽球運動的發展，讓更多的人參與羽球運動，當然，在小戴回到台灣，充分的休息後，至於是否參賽，我們一定尊重她的決定！連署沒有強制性！」仍難平網友怒火。

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▲▼戴遐齡在臉書上發文表示，「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！。（圖／翻攝自戴遐齡臉書）

▲戴遐齡在臉書上發文表示，「我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」！。（圖／翻攝自戴遐齡臉書）

自曝看戴資穎打球已10年的小兒科醫師楊為傑今（3）早也在粉專直言「我們不應該用道德綁架別人！」透露自小戴16歲國際初露鋒芒時就注意到她，東奧金牌戰也賣力為她加油，「賽後小戴說對自己的表現滿意，她盡力了。我其實很替他開心。每一位選手都是以奪金為目標的。但是全力以赴後，也要放過自己。」

對於戴遐齡提議連署小戴繼續征戰2024奧運，楊為傑第一時間想到的是「她的膝蓋」，國際賽征戰10餘年，膝蓋早已滿是傷勢，他不捨地說，「她的身體狀況只有她自己知道，她的未來只有她自己可以決定。」身為球迷，不該裹挾自己的理想要求「他人」前進。

楊為傑認為，有志者應該要求「自己」今天開始練習，目標2024/2028奧運，而不是要求「別人」。他也舉例，「我們也不該『連署』要求新垣結衣跟誰結婚啊…那是她的事情，不是嗎？」對於要支持小戴，他認為應該是連署成立一個計畫、一筆經費持續性的栽培與支持，然後看當事人願不願意，「而不是要求別人做些什麼，這很奇怪」。

網友也留言痛批：「到底為什麼要干涉人家的人生啦？」、「連署不是拿來用在決定他人意願的」、「要不要再戰是本人的事，外人可以有期待但是不需要道德綁架」、「這個連署真的很莫名其妙⋯選手自己的身心健康狀態跟意願才是最重要」、「每個人人生都是屬於自己的，不應該強加在別人身上，小戴非常棒。」、「她爸爸說一切都尊重她，家人的支撐真的很重要。」

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