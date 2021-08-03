發文罵教練遭下令返國！白俄東奧女選手求庇護　4日飛往波蘭華沙

▲白俄羅斯東奧田徑選手齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）在機場尋求日本警方庇護。（圖／路透社，下同）

記者張寧倢／編譯

白俄羅斯短跑女將齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）在Instagram上抱怨國家教練，遭奧會代表隊命令返國，但她被送到機場後拒絕登機，並尋求日本警方協助。據悉，齊瑪諾斯卡婭2日已向波蘭駐日大使館請求庇護，並取得簽證，預計4日能搭機直飛波蘭華沙。

根據路透社報導，齊瑪諾斯卡婭先前在IG上發文表示，隊上有選手因未能進行充足的藥檢而被迫退賽，教練竟然在她不知情的情況下，臨時讓她頂替出賽4x400公尺接力。然而，白俄羅斯總教練1日下午5時進到選手村房內，通知齊瑪諾斯卡婭他們收到上級命令，要她立刻收拾行李，接著前往機場，準備將她送回白俄羅斯。

▲齊瑪諾斯卡婭拒絕返國，目前已向波蘭駐日大使館尋求庇護，預計4日將搭機前往波蘭華沙。

報導指出，齊瑪諾斯卡婭到機場後拒絕登機稱，「我不會再回到白俄羅斯。」在現場日本警方的保護之下脫身後，於2日前往波蘭大使館尋求政治庇護。白俄羅斯體育團結基金會致力於支持那些因政治觀點而入獄或被排擠的運動員，基金會主席歐培金（Aleksandr Opeykin）表示，「兩天後的8月4日，齊瑪諾斯卡雅將從東京搭機起飛，直飛波蘭華沙。」

歐培金補充，「她是一名年輕且成功的運動員，顯然她想繼續她的職業生涯，所以她需要幫助來訓練與發展。」波蘭副外長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）證實，波蘭已經發放人道主義簽證，如果齊瑪諾斯卡婭願意，將能在波蘭獲得一切必要支持。歐盟樂見於波蘭的決定並表示，這次遣返的企圖是白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）實施「殘酷鎮壓」的進一步證據。

據報導，去年白俄羅斯大選引發一波抗議活動，當地警方鎮壓了持不同政見者，反對派稱選舉遭人為操縱，目的是讓盧卡申科繼續執政。白俄羅斯奧會表示，教練根據醫師對齊瑪諾斯卡婭「情緒與心理狀態」的評估後，決定讓她退出奧運。國際奧會發言人表示，在白俄發生全國抗議活動後，國際奧會3月拒絕承認盧卡申科的兒子當選白俄的奧會主席，去年12月也已禁止盧卡申科父子參與奧運會。