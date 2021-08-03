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這些中國隊「銀牌得主」被網友狠批！　但她卻因1句「卧槽」圈粉

記者崔子柔／綜合報導

中國隊目前在東京奧運拿下29面金牌、17面銀牌、16面銅牌，金牌數量為全球之首，全國上下也對金牌相當癡迷，不少選手即使拿下銀牌，也會遭到網友圍剿，不過也有少數「銀牌得主」受到網友追捧。

中國球星諶龍不敵丹麥羽球一哥安賽龍，在東京奧運羽球男單金牌戰摘銀。（圖／路透）

▲諶龍在東京奧運羽球男單金牌戰摘銀。（圖／路透）

「中國雙塔」李俊慧、劉雨辰男子羽球敗給我國「麟洋配」，被不少大陸網友狠酸，甚之稱其為「國辱」，即使他們賽後在微博發文致歉，也阻擋不了這波網暴，被轟「雙塔退役吧」、「打成這樣太令人生氣了」等。

▲「中國雙塔」劉雨辰／李俊慧。（圖／路透）

▲▼「中國雙塔」劉雨辰、李俊慧被罵翻。（圖／上，路透。下，微博）

▲▼麟洋羽球奪金殺「雙塔」！陸網友氣炸：沒想過會這樣輸。（圖／翻攝微博）

中國球星諶龍不敵丹麥羽球一哥安賽龍，拿下銀牌後在微博發文深表遺憾，雖然同樣受到無情攻擊，但因為他負傷上陣，有大批網友留言讚賞，「腳受傷的情況下，還能拿到銀牌，已經非常不錯了」、「你的腳都已經傷成這樣了，但依然在堅持。這是何等的中國力量和中國精神，你已經證明了你自己」。

諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國的培養！　中國網友反應好意外。（圖／翻攝諶龍微博）

▲諶龍的精神頗受網友欽佩（圖／翻攝諶龍微博）

中國羽球女雙選手陳清晨、賈一凡昨日敗給印尼隊哈育（Apriyani Rahayu）和波利，不過因為陳清晨在先前賽事頻喊「卧槽、卧槽、卧槽」替自己打氣，畫面被原音轉播，讓她圈粉無數，這次雖然沒拿下金牌，但沒有受到網暴攻擊，反而還有許多讚聲。

▲▼印尼奪金、中國奪銀。（圖／路透）

▲陳清晨、賈一凡奪銀。（圖／路透）

陳清晨因為「卧槽」爆紅後，曾在微博解釋是發音關係才聽起來像髒話，那是她對自己在贏球氣勢上的一個鼓勵，她會再調整。不過霸氣的喊聲仍讓她受到網友追捧，拿下銀牌後，不少人在她的文章下留言表示，「你就是最棒的」、「陳姐超棒」、「你可真是牛！我可太喜歡你」、「你最牛逼，記住了」。

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