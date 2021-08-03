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勇警中槍負傷逮嫌！「子彈貼心臟滑過」貫左肺　醫開刀喊：超幸運

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭礁溪警分局頭城分駐所員警蔡旻庭2日深夜執行勤務時，遭到呂姓犯嫌(57歲)開槍擊穿左肺，但蔡員仍強忍劇痛壓制呂嫌，送到醫院時意識還清楚，就連醫師檢查傷勢後都嘖嘖稱奇，表示「蔡員真的相當幸運」，子彈若再偏一些就會傷及心臟，「這樣就難救了！」警方事後也還原事件始末，嚴詞譴責呂嫌持槍對警逞凶之暴行，強調必定依法嚴辦。

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡員中槍後仍強忍劇痛壓制呂嫌，直到支援警力到場才痛苦坐地。（圖／記者游芳男翻攝）

警方初步了解，蔡旻庭昨深夜11時50分擔服交通稽查勤務，於頭城鎮新興路、吉祥路口發現呂嫌騎著機車搖搖晃晃、車速忽快忽慢，形跡相當可疑，且右轉時還未歸未打方向燈；蔡員注意到後當即上前攔查，不料呂嫌見警後連忙逃逸，見無法擺脫警方追緝後，還狡猾停車假意配合盤查，趁蔡員不備時冷不防從機車前置物箱取出一把非制式手槍，並朝蔡員左側胸口射擊，子彈當場貫穿肺臟，但蔡員中槍後仍強忍劇痛，立即將呂嫌壓制逮捕，直到支援警力到場後，蔡員才被送往醫院救治。

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蔡建和醫師說明蔡員傷勢，表示子彈「貼著心臟滑過」，相當驚險。（圖／記者游芳男翻攝）

陽大醫院外科部主任蔡建和醫師表示，蔡員年約28歲，今凌晨12點多被送到醫院，發現其前胸正中央有一處彈孔，當時蔡員意識清楚、血壓穩定，經電腦斷層檢查後，發現子彈進入前胸後先打到肋骨，隨後在體內轉彎，驚險「貼著心臟」滑過，貫穿左肺後彈頭卡進左側腋下，當下醫師立即啟動A級手術，將蔡員推進開刀房。

蔡建和指出，蔡員左側肺葉破了2個洞，當下進行緊急修補、止血，並切除2小塊肺葉，大小約3-5公分，觀察蔡員出血量約600cc，凌晨4時許完成手術後，立即送到加護病房觀察，目前已經醒轉，生命跡象穩定，但因插著管所以還無法說話。

蔡建和說，蔡員真的相當幸運，不但體格高大、且身材壯碩，才能勉強挺住這一槍，否則一般人若是胸部中彈，照理來說應立即倒下難以動彈，但蔡員十分英勇，中槍後還能制伏犯嫌，到院時意識還清楚，只是有一點喘，「身體真的滿強的！」蔡建和還表示，蔡員真的十分幸運，子彈恰好貼著心臟滑過，開刀時醫師們都嘖嘖稱奇，倘若稍微再偏一些，傷到心臟或是大血管，「就很難救了！」

對於蔡員後續康復情況，蔡建和指出，雖然蔡員幸運與死神擦肩而過，但無論如何，肺部都有貫穿性槍傷，即便未來傷癒，也必會留下程度不一的後遺症，對呼吸多多少少會有影響，「但以目前情況來評估，蔡員左肺沒有大範圍切除，後續恢復應該還算樂觀。」

針對呂嫌開槍射警一案，宜蘭縣警察局局長廖材楨獲悉後立即指示成立專案小組全力偵辦，除當場查獲呂嫌持有非制式手槍1支、子彈10發外，還起獲第二級安非他命22包，總毛重13.9克，全案依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，並擴大追查槍械、毒品來源；礁溪分局強烈譴責呂嫌持槍對警逞凶之暴行，強調必定依法嚴辦，以維社會安全秩序。

據了解，勇警蔡旻庭目前單身未婚，父母凌晨接獲通知後立即從嘉義趕到陽大醫院，見兒子保住一命後才鬆一口氣，同時對警方同仁協助、及院方的搶救相當感謝。

▼呂嫌後續遭警方依法移送嚴辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭警遭嫌犯開槍射穿左肺。（圖／記者游芳男翻攝）

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