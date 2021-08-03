王齊麟設籍北市獎金少李洋319萬　柯文哲不額外加碼原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟奪下金牌，兩人各可獲得2000萬元國光獎金，設籍金門的李洋還能額外領到金門縣政府的472萬獎金，而設籍台北市的王齊麟則可額外拿到152.8萬元。關於國手的加碼補助，台北市長柯文哲認為，更長遠的方法應該是把台灣的運動產業做起來，一旦有產業鏈，才能確保這些運動員的出路。

▲李洋、王齊麟在東奧羽球男雙組合奪下金牌。（圖／路透）

「麟洋配」在7月31日晚間的金牌戰以直落二擊敗中國隊李俊慧、劉雨辰，拿下東京奧運羽球男子雙打金牌，也創下金門縣籍選手參與奧運最佳成績。金門縣政府隨後宣布將頒發472萬5000元給「金門孩子」李洋。

而依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌的獎金為新台幣2000萬元，銀牌為新台幣700萬元，銅牌為新台幣500萬元。李洋、王齊麟各可獲得2000萬元的國光獎金，不過，王齊麟設籍台北市，依「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」估算，他額外可領到的獎金和訓練補助金約152.8萬元，與李洋相差319.7萬元。

▲選手在奧運拿下金牌，可獲得2000萬元國光獎金。（圖／ETtoday運動雲製圖）

面對各縣市紛紛加碼補助恭喜國手獲得佳績，台北市長柯文哲在2日的記者會上表示，更長遠的方法應該是把台灣的運動產業做起來，一旦有產業鏈，才能確保這些運動員的出路，「而不是現在好像打一個奧運，每個月看領個萬塊，這不是一個好的方法」。

柯文哲坦言，台灣只有2300萬人口，什麼樣的運動產業做得起來，這還是要思考，一個活動如果沒有產業化，沒辦法自己維持很久，所以關於這些運動員的出路，台灣終究還是要有一個運動產業化的政策。

▲柯文哲認為比起加碼獎勵，更應該注重選手未來的出路。（圖／北市府提供）

台北市副市長蔡炳坤進一步說明，得牌選手在拿到奧運獎金之後，台北市政府是否會再額外加碼獎勵，其實這部分本來就有訂定兩個計畫，分別是獎金加碼及訓練補助金，獎金加碼是前8名都有，分別加碼5％的獎金，例如得到金牌得獎金是2000萬，北市府再加碼100萬；得到銀牌的獎金是700萬，北市府再加碼35萬；得到銅牌的獎金是500萬，北市府再加碼25萬。

訓練補助金的部分，蔡炳坤說，訓補金每個月都可以領，且連續領2年，個人獎牌每個月可領2萬2000元，2年總共可以領到52萬8000元；團體項目每人可領1萬5000元，2年總共可以領到36萬。