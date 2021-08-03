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諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國培養！　中國網友反應好意外

中國球星諶龍不敵丹麥羽球一哥安賽龍，在東京奧運羽球男單金牌戰摘銀。（圖／路透）

▲諶龍摘銀。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

中國球星諶龍不敵丹麥羽球一哥安賽龍，在東京奧運羽球男單金牌戰摘銀，他今天（3日）凌晨發文表示，非常遺憾未能衛冕男單冠軍，「感謝偉大的祖國對我的培養」。結果中國網友紛紛稱讚他表現很棒了，「奧運金牌太多了，但是我們要的就是你的這種精神。你已經做到了戰勝自我，夠爺們」，無一負評讓人意外。

安賽龍（Viktor Axelsen）在2日晚間的男單金牌戰，以直落二（21：15、21：12）擊敗尋求衛冕的諶龍，也締造丹麥自從1996年亞特蘭大奧運會以來，再奪羽球男單金牌紀錄。兩人在賽後交換球衣，奪金的安賽龍甚至情緒激動落淚。

▲▼丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）

▲▼諶龍不敵安賽龍，兩人在賽後交換球衣。（圖／路透）

▲▼丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）

諶龍今凌晨在微博發文，「非常遺憾自己沒能在東京奧運會的賽場上衛冕男單冠軍，但能取得這樣的成績離不開各位的支持與吶喊。更快、更高、更強、更團結的奧林匹克精神，與自強不息的中華民族精神，始終是我的動力源泉。使命在肩，奮鬥有我，感謝偉大的祖國對我的培養，最後衷心祝願中國羽毛球隊成績越來越好！」

許多中國網友留言，「腳受傷的情況下，還能拿到銀牌，已經非常不錯了。名次不重要，重要的是身體健康」、「你是我們的英雄，不用為閒人的閒話在意，龍哥超棒」、「在比賽期間，你的腳都已經傷成這樣了，但依然在堅持。這是何等的中國力量和中國精神，你已經證明了你自己。奧運金牌太多了，但是我們要的就是你的這種精神。你已經做到了戰勝自我，夠爺們。」

還有人說，「金牌固然是每個運動員的追求，但銀牌又何嘗不是榮耀呢，是你們在運動場上揮汗如雨，為祖國，也為我們國人贏得自豪，而我們，除了為你們加油之外什麼也做不了。是我們沾了你們的光，所以，謝謝你！強者就是強者，也無須用比賽來向誰證明什麼。加油，龍哥！」

▼安賽龍斷了諶龍的衛冕之路。（圖／路透）

▲▼丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）

諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國的培養！　中國網友反應好意外。（圖／翻攝諶龍微博）

▲▼諶龍今凌晨在微博發文，獲得中國網友一致鼓勵。（圖／翻攝諶龍微博

諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國的培養！　中國網友反應好意外。（圖／翻攝諶龍微博）

諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國的培養！　中國網友反應好意外。（圖／翻攝諶龍微博）

▲▼中國網友一致鼓勵諶龍。（圖／翻攝諶龍微博）

諶龍衛冕失敗摘銀：感謝偉大祖國的培養！　中國網友反應好意外。（圖／翻攝諶龍微博）

▲▼丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）

▲▼安賽龍奪金激動痛哭。 （圖／路透）

▲▼丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）擊敗中國諶龍奪金。（圖／路透）

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