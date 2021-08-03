憤怒哥怨1922簡訊一個月收61元　6千人破解「多打6數字」

記者黃翊婷／綜合報導

簡訊實聯制推出已經2個多月，一名網友2日在臉書「爆怨2公社」PO出電信帳單，憤怒表示遭收費61元簡訊費用，懷疑是1922搞鬼，向電信業者客服求助還被掛電話，「不是說1922不收費？現在真的收費了！」不過，有眼尖網友認出，原PO傳送簡訊的對象不是1922，而是某銀行，當然會被收費，這篇文章也意外掀起超過6400名網友關注。

▲原PO曬出電信帳單抱怨1922簡訊被收費。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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原PO聲稱，收到7月的電信帳單發現莫名其妙多了61元的簡訊費用，「對照一下才知道是1922搞鬼」，傳了這麼久的簡訊，只有這個區間有問題，打給電信業者客服，被提醒要查一下是不是真的傳給1922，結果講到一半被切電話，接著收到簡訊通知說未受理案件，之後就打不進去了，讓他氣到不行，「不是說1922不收費？現在真的收費了！XX電信還怪我是我亂傳簡訊！」

不過，有眼尖網友比對原PO上傳的截圖，發現他傳送簡訊的對象真的不是1922，而是「0987XX1922」某銀行的號碼，比1922整整多出6個數字，於是紛紛留言表示，「政府是說傳給1922免費，沒有說傳給銀行也是免費啊」、「乖乖去繳錢吧，銀行表示他們很無辜」、「正確是只有1922，你傳到別人的電話號碼了，當然收費」。

▲正確的簡訊實聯制號碼只有「1922」。（圖／記者黃翊婷攝）

對此，原PO強調，因為手機設定捷徑掃碼可以節省很多步驟，他便按照媒體提供的範本設定捷徑一鍵發送，剛開始也有覺得接收者不是1922很奇怪，但先前的帳單都沒有問題，直到7月才被收費，後續會再詢問電信業者，希望大家就事論事，不要泛政治化，也不要人身攻擊。

有好心網友幫忙緩頰，認為原PO設定捷徑的時候，預設回覆對象可能輸入錯了，才會發生這樣的烏龍。而這篇文章PO出僅僅7小時，就吸引超過6400名網友關注，截至出稿前仍有人在留言討論此事。

▼疫情期間進出各種場所，大多都要進行簡訊實聯制或手寫留下聯絡資料。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）