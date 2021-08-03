武漢1351萬人全員核酸檢測　單日新增3例憂本土疫情蔓延

▲唐姓工人於湖北荊州車站因接觸湘西旅遊團確診。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北昨（2）日0至24時新增新冠肺炎確診病例3例，均為武漢市本土確診病例，均已轉至定點醫療機構救治。對此，武漢市政府副秘書長李濤宣佈，根據疫情形勢和防控需要，為確保全市人民身體健康，決定啓動全市全員核酸檢測，要最快速度最短時間內完成。

▲武漢市民排隊施打新冠疫苗。（圖／CFP）

《環球網》報導，武漢是全國重要交通樞紐，人員流動性大。目前武漢經濟技術開發區已出現多名核酸檢測陽性病例。根據疫情形勢和防控工作需要，武漢將迅速啓動全員核酸檢測，全面篩查核酸檢測陽性人員和無症狀感染者，消除隱患。通過市級統籌，屬地負責，網格包保，快速推進。

據了解，武漢市在這輪由南京祿口機場爆發的Delta病毒疫情下，已產生3名確診案例，另有5名無症狀感染者。經開區唐姓外來工人與江蘇淮安湘西旅遊團路徑重疊後，成為主要感染者，與其接觸的另外6人也出現症狀或確診，正進一步由當地醫療機關診治中。

最新數據顯示，武漢市常住人口為1351.5萬人，在經歷過新冠肺炎疫情爆發之初的「封城」戰疫後，武漢已逐步恢復原有生氣。不過，面對新一輪變種病毒侵襲，當地政府仍不敢掉以輕心，採取最高規格全市人民核酸檢測的超級工程，避免本土疫情持續蔓延。