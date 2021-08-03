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雖打完疫苗　美國聯邦參議員葛蘭姆宣布確診

▲▼Lindsey Graham。（圖／翻攝自Facebook／Lindsey Graham）

▲美國聯邦參議員葛蘭姆Lindsey Graham。（圖／翻攝自Facebook／Lindsey Graham）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國聯邦參議員葛蘭姆今天表示，雖然已打完疫苗，他週末出現類流感症狀，今天接到確診通知，未來將隔離10天。葛蘭姆說，他非常慶幸自己已打完疫苗，不然症狀恐嚴重許多。

現年66歲的共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天在推特上透露，雖然已打完疫苗，醫師剛才通知他確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

葛蘭姆指出，他在31日晚間開始出現類流感症狀，今早前往就醫。他說，他感覺自己像是得到鼻竇感染，目前症狀輕微，之後會居家隔離10天。

葛蘭姆趁機向民眾喊話說，他非常慶幸自己有接種疫苗，「若沒打疫苗，我敢肯定自己狀況不會像現在這麼好，症狀可能會嚴重許多」。

葛蘭姆去年12月接種疫苗，他當時在推特上分享自己打疫苗照片，並對幫助有需要民眾的護士、製造疫苗的公司表達感謝。他當時強調：「如果夠多人打疫苗，我們生活將能回歸正軌。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）30日公布一份研究報告，發現7月麻薩諸塞州469例群聚感染個案中，有高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，外界擔憂現有疫苗恐不足以對抗具高傳染力的Delta變異株。

但白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天強調，目前相關證據皆顯示「突破性感染」仍然罕見，且個案症狀輕微。她也預祝葛蘭姆早日康復。

根據CDC最新數據，雖遲近一個月，美國今天終於達到70%的成人疫苗接種率目標；總統拜登（Joe Biden ）先前希望在7月4月國慶日前達標，但未能如願。美國目前全國疫苗覆蓋率為57.8%，過去7天平均日增6萬3250例確診。

 
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