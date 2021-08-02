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陸全部省市要求民眾「非必要不出省」　堵「人口流動」傳染風險

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京市疫情迅速向外擴散，大陸各省高度戒備。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

南京Delta病毒疫情已向外擴散至15省，確診數超過500例，為了防止疫情進一步擴大，大陸31省都已經發出疫情防控出行提醒，要求民眾「非必要不出省、不離市」或「減少出省、出市」。

大陸國務院聯防聯控機制7月31日針對此波疫情召開記者會，大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，本輪疫情主要有三個特點。一是疫情由德爾塔變異株輸入引發，該變異株病毒載量高、傳播能力強、傳播速度快，而且轉陰時間長；二是時間特殊，正值盛夏暑假期間，旅遊度假景區人員聚集；三是疫情發生地人口密集，為人口流動量較大的國際機場。

▲▼湖南張家界爆發新冠疫情，旅客服務中心變成檢測站。（圖／CFP）

賀青華指出，基於這三個特點，南京疫情已經向江蘇省內其他地市或省外擴散，短期內仍然還會有繼續向其他地區擴散的風險。

大陸疾病預防控制中心副主任馮子健則提到，現在正逢暑期的旅遊旺季，在此期間的疫情防控，有幾點非常重要，一是疫情高中風險地區人員要取消外出旅行；二是其他地區人員出行前要認真查詢旅行目的地的疫情風險情況，暫緩前去高中風險地區旅行。

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

馮子健指出，三是無論到哪裡旅行，都要做好個人防護，包括戴口罩、勤洗手，盡量避免和減少到室內人員擁擠的場所，在室外活動也要注意保持適當人際距離；四是老年人、慢性病患者，特別是尚未完成新冠疫苗全程接種，或者接種了新冠疫苗還沒有滿14天的老年人和慢性病患者盡量不去外地旅行。

除了各省都要求民眾「非必要不出省、不離市」或「減少出省、出市」以外，湖南省張家界市由於情況相當嚴峻，已經於1日宣布居民原則上不准外出，全市道路施行交通管制，除了疫情防控工作用車、運送疫情防控物資車輛、運送急救病人車輛、消防救援車輛外，其他所有車輛不得上道路行駛，違者將由公安機關依法扣留。

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